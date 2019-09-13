Tarantool запускает платформу для разработки бизнес-приложений Cartridge

Новая платформа Cartridge избавит разработчиков от решения инфраструктурных проблем, позволит упростить и удешевить процессы разработки и эксплуатации сервисов на базе Tarantool. Также появился расширяемый веб-интерфейс для платформы, который позволяет легко администрировать Tarantool-кластер.

Новый продукт содержит готовые инструменты для решения типовых проблем управления кластером, тестирования, упаковки, деплоя и масштабирования. В разработке Cartridge автоматизирует рутинные операции и позволяет одной командой создавать проект из шаблона, запускать тесты, упаковывать готовые приложения и разворачивать кластер. Кроме того, платформа автоматически управляет конфигурацией кластера, репликацией и масштабированием.

Cartridge снижает порог входа в Tarantool, давая возможность разработчикам сфокусироваться на написании бизнес-логики и не заботиться о решении инфраструктурных задач. Использование Cartridge позволяет заметно сократить затраты на разработку и эксплуатацию сервисов на базе Tarantool.

Платформа Tarantool Cartridge уже доступна пользователям.

СУБД Tarantool — собственная разработка Mail.Ru Group, которая используется в компании около девяти лет. Tarantool выложена в открытый доступ под лицензией BSD. Согласно результатам внутреннего тестирования Mail.Ru Group, ее производительность составляет миллион транзакций в секунду на одном ядре простейшего commodity-сервера.