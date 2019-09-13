«Ренессанс Жизнь» внедрила автоматическое распознавание документов при оформлении полисов

Компания «Ренессанс Жизнь» в июле 2019 г. внедрила технологию распознавания документов Smart IDReader. Теперь, оформляя страховой полис через сайт, вместо ручного ввода паспортных данных можно загрузить фото или скан документа. Все поля заполняются автоматически, необходимо лишь подтвердить их правильность.

Технология разработана компанией «Smart Engines». Она распознает документы, расположенные на изображении под любым углом, а также исправляет искажения на фотографиях.

Раньше ввод паспортных данных занимал около 2 минут. Теперь – не более 2 секунд. При этом точность распознавания составляет более 95%. Поля автоматически заполняются в договоре страхования, сокращая время на его составление и уменьшая количество ошибок при ручном вводе данных.

Также эта технология упрощает работу B2B-каналов. Она ускорила процесс оформления договоров страхования для сотрудников банков. Теперь им достаточно загрузить фотографию документа, а программа самостоятельно заполнит данные клиента.

«Мы внедрили решение, которое ускоряет процесс оформления полисов. Пока что эта технология применяется в рамках одного нашего продукта – «Качество жизни», но в ближайшем будущем будет использована во всех продуктах компании. Это существенно упрощает рабочий процесс не только для наших агентов, но и для партнеров и самих клиентов, – они смогут использовать эту технологию во всех случаях, когда необходимо ввести свои паспортные данные на сайте компании», – отметил вице-президент по стратегическому развитию Сергей Фаизов.

«При дистанционном обслуживании клиентов наши заказчики все чаще сталкиваются не с задачей обработки сканов хорошего качества, а с фотографиями документов. Наш продукт Smart IDReader дает возможность быстро и с высокой точностью распознавать документы на фотографиях независимо от того, при каком освещении и каким мобильным устройством они сделаны», – сказад генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

В дальнейшем эта технология будет использоваться для распознавания не только паспортов, но и других документов, необходимых для заключения договора страхования.