Новый релиз TrendMiner от Software AG позволит предприятиям процессного производства создать аналитический «производственный центр управления»

Компания TrendMiner NV, принадлежащая Software AG, объявила о выходе новой версии 2019.R3 программного обеспечения TrendMiner, которое позволяет предприятиям с непрерывным производственным циклом создать своего рода аналитический производственный центр. С помощью этого центра операторы оборудования и руководители смогут анализировать производственный процесс в режиме реального времени, сравнивать его результаты с прошлыми производственными циклами, просматривать диагностические данные, сведения о качестве, а также прогнозы. Все эти ценные сведения отображаются на настраиваемых информационных панелях. Кроме того, ПО позволяет оптимизировать передачу информационных потоков от одной смены к другой, а также от работников смены к инженерам, отображать текущее состояние производственного процесса и результаты анализа архивных данных даже для самых удаленных производственных объектов. Эти данные можно передавать экспертам в различных локациях и по итогам анализа оперативно принимать взвешенные решения. Новый выпуск TrendMiner представляет особый интерес для компаний химической, нефтегазовой отраслей, секторов водоочистки и водоподготовки, коммунальных услуг, фармацевтики, пищевой и горнодобывающей промышленности.

Аналитический производственный центр для управления показателями эффективности

В наши дни предприятия должны иметь возможность получать аналитические данные в режиме реального времени, именно это позволит принимать обдуманные решения и контролировать показатели эффективности. TrendMiner 2019.R3 предоставляет возможность использовать всем заинтересованным лицам (от операторов диспетчерских пультов до членов Совета директоров) функции полноценного производственного центра, предоставляющего информационную панель, пакет аналитических инструментов и широкие возможности оперативной связи. С помощью нового релиза TrendMiner любой специалист может формировать и передавать исчерпывающее представление о производственном процессе, включая его состояние и показатели эффективности, в режиме реального времени.

Операторы смогут заблаговременно оптимизировать процессы, не дожидаясь возникновения проблем, благодаря передовым функциям ранних оповещений из состава производственного центра для оценки текущего состояния процесса.

Расширенные функции обмена данными

Критически важно не только получать данные обо всех событиях производственного процесса, но и иметь возможность информировать о событиях каждого участника процесса, чтобы он мог внести свой вклад в повышение продуктивности, решение задач и обеспечение эффективной работы.

По этой причине в TrendMiner предусмотрено все необходимое для непрерывного информирования каждого специалиста о последних событиях производственного процесса. Благодаря организатору работ TrendMiner, позволяющему обмениваться данными, существенно облегчается взаимодействие между группами специалистов. С помощью нового выпуска TrendMiner пользователи смогут:

просматривать окна ContextHub, информационные панели DashHub и визуализацию производственного процесса в виде графика («fingerprints»);

обмениваться комментариями (в контексте процесса), которые сохраняются в системе с возможностью их дальнейшего поиска;

информировать об одобрении определенных элементов и добавлять к ним вложения с возможностью дальнейшей передачи;

использовать автоматические вложения новой триггерной системы TrendMiner, например, автоматически генерируемые отчеты.

Анализ производительности группы объектов

С помощью TrendMiner специалисты, работающие с различными активами (оборудованием) и процессами, могут анализировать, отслеживать и прогнозировать операционные показатели, используя функцию анализа трендов и временных рядов. TrendMiner 2019.R3 расширяет эти возможности благодаря обобщенной оценке производительности различных активов, стоимостно-ориентированному поиску и аналитике. Теперь инженеры могут выполнять стоимостно-ориентированный поиск по всему спектру связанных активов, сравнивая их показатели в пределах одного или нескольких заводов. Используя ценностные критерии эффективности работы, можно за секунды сравнивать показатели схожих активов, например насосов, теплообменников и клапанов.

Результаты такого анализа пригодны для создания специфичных для каждого актива панелей производственных центров, которые, посредством TrendMiner, будут доступны уполномоченным инженерам в рамках корпоративной структуры.

Интеграция бизнес-процессов

Компании с непрерывным производственным циклом используют множество бизнес-приложений, связанных с определенными производственными процессами. В TrendMiner 2019.R3 появилась возможность инициировать определенные действия в бизнес-приложениях типа SAP PM, LIMS или системах пакетной обработки с помощью триггера Webhook. Наряду с оповещениями по электронной почте и автоматическим созданием контекстных элементов триггеры Webhook автоматически запускаются на настраиваемых мониторах TrendMiner. Используя «раннее предупреждение» при отклонениях от типового процесса (“Golden Batch”) или наилучшего режима функционирования актива, с помощью Webhooks можно инициировать автоматическое выполнение действий в бизнес-приложении сторонних разработчиков, например, создание наряда на плановое техобслуживание. Триггеры Webhook позволяют не только извлекать информацию из различных источников данных через ContextHub, но и интегрировать производственные и бизнес-процессы для более полного контроля экономических показателей.

Производственный центр (новая возможность TrendMiner) и связанные с ним улучшения помогут заинтересованным лицам получать полное представление о производственных процессах, что существенно расширяет возможности контроля и гибкость в реализации принятых решений. Эти нововведения позволят любому производственному специалисту внести свой вклад в повышение эффективности. С помощью пакета интеграции (webMethods Integration Suite) компании Software AG можно объединить производственные данные из различных репозиториев, чтобы проанализировать общую эффективность и осуществить комплексный контроль результатов работы в производственном центре.