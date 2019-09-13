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IBS завершила работы по миграции ландшафта SAP ERP для компании Russ Outdoor

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Russ Outdoor — российский оператор наружной рекламы, которому принадлежит каждая шестая рекламная поверхность в стране. Запуск новых продуктов и расширение требований по автоматизации основных процессов компании подсказывали необходимость модернизации существующего ландшафта SAP, включающего решения ERP, HCM, BW, PO и Solution Manager. Кроме того, руководство Russ Outdoor решило перевести обработку и хранение данных с физической архитектуры на облачную. Такой переход оптимизирует затраты и облегчает масштабирование ресурсов в условиях растущих потребностей бизнеса.

Необходимым этапом подобной операции является миграция ландшафта SAP. Партнером Russ Outdoor в решении этих вопросов стала компания IBS, команда которой реализовала сотни проектов в области построения систем управления и является действующим поставщиком услуг сопровождения SAP-систем заказчика.

Специалисты IBS рассчитали ресурсы для целевой инфраструктуры и выполнили миграцию в соответствии с официальными руководствами вендоров. В ходе выполнения проекта миграции компанией IBS был осуществлен весь комплекс работ от создания демостендов до успешного тестирования после завершения миграции.

В рамках проекта реализованы следующие задачи: миграция 5 ландшафтов SAP (ERP,BW,HCM,PO,SM) со сменой СУБД и операционной системы с конфигурации СУБД DB2/ОС AIX на СУБД SAP HANA/ОС Linux x86_64; обновление версии SAP SМ с 7.1 до 7.2; переход с физической на облачную архитектуру и переход на технологию in-memory для СУБД.

«Работы выполнялись с использованием современных инструментов, что позволило минимизировать время недоступности мигрируемых систем и обеспечить непрерывность основных бизнес-процессов Russ Outdoor. Благодаря этому миграция прошла незаметно для конечных бизнес-пользователей», — отметил Дмитрий Ивицкий, директор Центра сопровождения SAP в IBS.

Миграция со сменой СУБД и ОС ощутимо увеличила производительность систем Russ Outdoor. Это позволило заказчику продолжать эксплуатацию существующих систем вместо поиска новых решений.

«Данный проект завершил реализацию стратегической инициативы по полному переводу физической инфраструктуры в виртуальное частное облако. С помощью компании IBS нам удалось снизить затраты на содержание SAP-инфраструктуры более чем на 30%, повысить гибкость, производительность, масштабируемость, а также продлить жизненный цикл решений SAP ERP, SAP BW, SAP HCM», — сказал директор департамента IT и бизнес-процессов в Russ Outdoor Дмитрий Мерзликин.

В настоящее время сервисный центр IBS поддерживает весь SAP-контур Russ Outdoor и отвечает за администрирование, производительность и работоспособность бизнес-приложений SAP. В сфере ответственности центра и поддержка системы резервного копирования, уровня операционной среды и функциональности SAP Solution Manager.

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