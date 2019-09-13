IBM представила мейнфрейм z15 с защитой конфиденциальности данных

IBM представила z15, новую платформу класса Enterprise, которая поможет защитить данные заказчиков в гибридных мультиоблачных средах. С помощью z15 клиенты могут управлять доступом к данным посредством политик. При этом впервые появляется возможность мгновенно закрывать доступ к данным в гибридном облаке.

Мейнфрейм z15 — результат четырех лет работы подразделений IBM Systems и IBM Research. В нем реализованы более 3 тыс. патентов, которые уже получены или ожидают выдачи. Свой вклад в разработку мейнфрейма внесли более 100 компаний. Ключевые инновации z15 включают.

Постоянное шифрование данных. IBM представила новую технологию Data Privacy Passports, с помощью которой заказчики могут контролировать хранение и публикацию данных. Заказчики получают возможность защищать данные и закрывать доступ к ним в любое время не только в среде z15, но и во всей гибридной мультиоблачной среде предприятия. z15 также может создавать защищенные технологические каналы связи, путем шифрования данных во всех гибридных мультиоблачных средах, чтобы обезопасить корпоративные данные, куда бы они ни отправлялись.

Разработка облачных приложений. Дает заказчикам конкурентные преимущества, меняя подход к модернизации приложений и созданию новых облачных приложений, а также помогает безопасно перенести критические рабочие нагрузки в облако.

Мгновенное восстановление. Впервые в отрасли реализована концепция ограничения ущерба от плановых и внеплановых простоев. Заказчики могут использовать всю мощность систем, чтобы ускорить отключение и перезапуск сервисов IBM Z, и даже временно увеличить мощность, чтобы восстановление прошло быстрее.

В качестве центрального элемента стратегии защищенной гибридной облачной среды z15 может обрабатывать до 1 трлн веб-транзакций в день и поддерживает масштабные базы данных. На одной z15 можно масштабировать до 2,4 млн контейнеров Docker — это до 2,3 раз больше контейнеров Docker на одно ядро z15 LPAR, чем на сравнимых аппаратных платформах x86 с такой же нагрузкой. z15 также помогает решать проблемы с задержками в критически важных приложениях. Задержки уменьшаются до 30 раз, а загрузка ЦП — до 28 раз: для защищенных веб-транзакций вместо программного сжатия данных перед шифрованием применяется аппаратное сжатие с помощью Integrated Accelerator for z Enterprise Data Compression.

В сочетании с Red Hat OpenShift и IBM Cloud Paks z15 будет представлять собой самую мощную в мире систему для рабочих нагрузок в защищенном гибридном облаке. Используя OpenShift, разработчики облачных решений смогут разворачивать приложения z/OS, не имея каких-либо дополнительных знаний о z/OS.

IBM также планирует предлагать IBM Cloud Paks для систем IBM Z и LinuxONE на Linux. Это ускорит развитие обширной экосистемы ПО IBM, в результате чего крупные корпоративные заказчики смогут успешно создавать гибридные мультиоблачные среды.

Будь то плановые или внеплановые простои, технология мгновенного восстановления позволяет клиентам использовать всю мощь ядер z15, чтобы вернуть систему к работе в 2,5 раза быстрее, чем это было возможно ранее. В мейнфрейме IBM z15 на 12% больше ядер и на 25% больше памяти в сравнении с z14, что отвечает потребностям современных цифровых предприятий.

В дополнение к z15 компания IBM сегодня представила новую, производительную систему хранения IBM DS8900F, созданную специально для критически важных гибридных мультиоблачных сред. Система хранения IBM DS8900F нового поколения обеспечивает комплексную защиту следующего уровня, доступность данных и отказоустойчивость. IBM DS8900F демонстрирует надежность 99,99999% и поддерживает несколько вариантов мгновенного восстановления в случае сбоя, гарантируя защиту данных и самый быстрый отклик приложений среди всех представленных на рынке систем.