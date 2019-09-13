«Балтийский текстиль» подключился к сервису «Корус | Управление запасами»

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по подключению дистрибуторской компании «Балтийский текстиль» к облачному сервису «Корус | Управление запасами», предназначенному для оптимизации складских остатков и прогнозирования товарных запасов. Решение уже помогло дистрибутору повысить точность управления запасами и сократить время, затрачиваемое сотрудниками на формирование заказов, с недели до нескольких часов.

«Балтийский текстиль» – один из ведущих игроков на оптовом текстильном рынке в России. Компания занимается поставками тканей для изготовления рабочей и спецодежды, инвентаря для охотников и рыболовов, чехлов и другой продукции. Дистрибутор работает по всей России, а также в странах ближнего зарубежья.

За последние годы компания существенно расширила рынки сбыта и ассортиментный портфель – сейчас в нем более 20 тыс. SKU. Автоматизация закупок потребовалась «Балтийскому текстилю» для более точного и быстрого планирования снабжения и определения оптимального уровня запасов. Помимо этого, при помощи сервиса компания планировала снизить излишние товарные остатки и неликвиды.

Специалисты «Корус Консалтинг» подключили к сервису семь региональных складов «Балтийского текстиля»: организовали обмен данными в системе и настроили решение с учётом специфики внутренних бизнес-процессов. Быстрый запуск работы с сервисом позволил оперативно снизить долю неликвидных товаров и значительно сократить время на управление заказами. Ранее менеджеры отдела логистики прогнозировали спрос вручную, вели расчет и анализ большого количества различных параметров и условий заказа и тратили на этот процесс более недели. Использование сервиса позволило сократить эту процедуру до считанных часов – все заказы бизнес-пользователи получают уже сформированными, им остаётся только проверить результат.

«Важными результатами для нас стали оптимизация товарного запаса компании и существенное сокращение времени на формирование заказов. Благодаря использованию сервиса мы свели к минимуму участие человека в прогнозировании спроса на нашу продукцию, теперь объем поставок на склады намного точнее коррелирует со спросом. Это позволяет нам не допускать затоваривания складов и одновременно дефицита товаров, обеспечивая постоянное наличие необходимого количества тканей на складах по всей стране», – сказал Эдуард Гертер, начальник отдела логистики «Балтийский текстиль».

«Традиционно высокий интерес к автоматизации управления поставками проявляют ритейл-сети. По мере увеличения динамики рынка дистрибуторы также ощутили потребность в более продвинутой аналитике, прогнозировании и автоматизации рутинных операций. Сервисы, которые способны дать быстрый финансовый результат без существенных затрат на ИТ-инфраструктуру, сегодня позволяют бизнесу высвободить “замороженные” средства и развиваться более стабильно», – отметила Татьяна Москвитина, руководитель направления «Управление запасами», ГК «Корус Консалтинг».