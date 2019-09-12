MerliOnCloud – дистрибьютор онлайн-системы службы поддержки «Юздеск»

Merlion в рамках развития проекта MerliOnCloud подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «Юздеск» и включила в свой портфель облачных продуктов российскую омниканальную Help Desk платформу для бизнеса этого производителя.

«Юздеск» создан для построения эффективного клиентского обслуживания в компании любого масштаба. «Нужен был инструмент, который поможет общаться с клиентами на одном языке и решать проблемы без усилий со стороны клиента. Чтобы клиентам при этом не приходилось запоминать номера билетов, а сотрудникам получать сертификат, прежде чем начать работу в системе. Так появилась платформа», — сказали создатели «Юздеска» Катерина Виноходова и Сергей Будяков.

Платформа может объединить до 12 каналов коммуникаций, при этом сведёт все обращения в единый интерфейс, автоматизирует работу службу поддержки, предоставит отчеты о продуктивности, что полезно для получения статистических данных и последующего развития бизнеса. «Юздеск» помогает компаниям исключить возможность ухода клиента из-за того, что он не дождался ответа. Каждый сотрудник может видеть всю цепочку обращений и даже передавать ее между различными отделами. Клиентам не нужно несколько раз повторять суть своего обращения разным операторам при переключениях.

Вопросы клиентов сразу попадают в нужные руки, видно статус и ответственного по каждой проблеме - ни одно обращение клиента не потеряется. Использоваться платформа может в E-commerce для поддержки покупателей, в платежных системах для поддержки мерчантов и плательщиков, в сервисных компаниях для support-служб, стартапам для поддержки с нуля кого угодно. Для небольших команд из 3-5 человек «Юздеск» заменит почтового клиента и систематизирует переписку с клиентами. В средних и больших компаниях сервис станет незаменимым решением для контактного центра, аккумулируя в себе все каналы и данные о клиентах из CRM и других внутренних систем. Пользователям команда «Юздеска» обещает персональную доработку функционала.

«Наши партнеры работают с широким спектром пользователей, которым предлагаются облачные продукты из нашего портфеля, многие из них работают в сфере ритейла – для них «Юздеск» будет отличным помощником в построении эффективной работы с обращениями покупателей, - сказал Антон Салов, руководитель проекта MerliOnCloud. – Платформа, как продукт, будет востребована и со стороны системных интеграторов, которые реализуют проекты для телеком-операторов, интернет-провайдеров, а также для государственных учреждений, которым отечественное происхождение платформы очень важно».