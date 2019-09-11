В «МойОфис» появится бизнес-аналитика данных на основе платформы «Планета» от IBS

Компании IBS и «Новые Облачные Технологии» подписали партнерское соглашение и объявляют о внедрении технологической платформы IBS «Планета» в экосистему «МойОфис». Решение позволит производить экономико-статистические расчеты и выполнять задачи аналитики больших данных в редакторе электронных таблиц «МойОфис Таблица».

Пользователям «МойОфис» для аналитической обработки достаточно выбрать данные в приложении «МойОфис Таблица» и запустить модуль аналитики. Система мгновенно произведет расчеты и отобразит результаты в виде графиков и диаграмм. Решение позволит без перехода в другие окна и программы создавать наглядные аналитические отчеты, которые могут быть построены на базе данных из любых источников.

Кроме того, пользователи смогут использовать веб-версию Планета.Аналитика прямо из интерфейса частного облака «МойОфис». Приложение аналитики также будет доступно на всех типах поддерживаемых устройств - персональных компьютерах и смартфонах.

«Корпоративные пользователи, особенно сотрудники аналитических и финансовых подразделений, нуждаются в удобных средствах для работы с различными отчетами и большими объемами данных. Наше совместное с IBS решение упрощает их ежедневную работу и предоставляет средства интуитивно-понятного анализа и визуального представления данных», — отметил директор по продуктам МойОфис Евгений Фенюшин.

МойОфис — платформа для совместной работы с документами, электронными почтой, календарем и контактами. Решение состоит из набора офисных приложений, облачного и почтового сервера и системы хранения данных. Облако предоставляет совместный доступ к документам и возможность их хранения внутри защищенного периметра информационной системы.

«Планета» — российская интегрированная платформа для повышения эффективности бизнес-процессов, разработка компании IBS. Планета. Аналитика — система анализа и моделирования показателей деятельности органов власти, предприятий и организаций, которая позволяет представить любые показатели деятельности в удобном формате и детализации, создавать и сравнивать варианты развития с применением современных методов прогнозирования и моделирования.