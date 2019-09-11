SAP и «КОНСОМ Групп» создадут ИТ-решения для промышленных компаний

Компания SAP и российская компания «КОНСОМ Групп» займутся совместной разработкой решений для планирования и оперативного управления металлургическим производством и управления цепочкой создания стоимости горнодобывающего производства. Созданные цифровые продукты будут предложены российским и международным компаниям горнодобывающей и металлургической отрасли. Соответствующий меморандум о намерениях был подписан 11 сентября 2019 г. в рамках 4-ого международного горно-металлургического SAP Саммита.

Сотрудничество компаний предусматривает совместную работу над расширением существующего портфеля решений SAP для управления процессами формирования портфеля производственных заказов, построения календарного плана в части формирования графика запуска заказов для сменно-суточных заданий. Разработка планируется на базе IT-продуктов «КОНСОМ Групп» и технологической платформы SAP HANA. Соглашение также предполагает создание решений в области оперативного управления производством для предприятий металлургической отрасли, управления цепочкой создания стоимости горнодобывающего производства и разработку сценариев Mine-to-Mill.

«Одна из движущих сил SAP сегодня – это партнерство. Мы активно поддерживаем совместную с нашими клиентами разработку решений, синергию, в результате которой появляются уникальные цифровые продукты. У «КОНСОМ Групп» обширная экспертиза создания нишевых решений автоматизации цеховых процессов сталеплавильного и сталепрокатного производств, есть планы по наращиванию экспертизы в горной добыче, мы со своей стороны предоставляем высокотехнологичную платформу. Партнерство даст нам возможность создать актуальные для отрасли цифровые инструменты и поможет вывести решения отечественного производителя ПО на международные рынки», - сказал Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Для КОНСОМ цифровизация - это прежде всего цифровая преемственность на всех уровнях предприятия: от стратегического до технологического. Отраслевые решения – Календарное планирование, Графикование, Управление производством, оптимизационные задачи, уникальные математические модели, разрабатываемые КОНСОМ для Заказчиков, нуждаются в переносе на программную платформу SAP. Партнерство с SAP позволит нам сделать наши решения доступными для предприятий металлургии и горнодобывающей промышленности на международных рынках. КОНСОМ работает над концепцией расширения Mine to Mill до Mine to Roll», - отметил Алексей Романенко, директор по стратегическому развитию КОНСОМ Групп.