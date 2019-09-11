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Промышленные роботы АВВ модернизируют новый мясокомбинат «Черкизово» в Кашире

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Компания ABB оснастила новое мясоперерабатывающее предприятие Группы «Черкизово» в Кашире 14 промышленными роботами и программным обеспечением для управления роботизированными секциями. В состав комплексной поставки вошли четыре высокоскоростных робота-укладчика IRB 360, девять роботов IRB 6650S, предназначенных для обслуживания систем клипсования, один робот-паллетайзер IRB 6700, а также система безопасности нового поколения SafeMove 2 и программное обеспечение оффлайн-программирования ABB RobotStudio.

Работа на заводе «Черкизово-Кашира» была оптимизирована с использованием системы контроллеров IRC5 посредством их внедрения в специальные шкафы систем управления роботизированной ячейкой. Такое решение повышает безопасность работы с роботами на предприятии и позволяет эффективнее контролировать роботизированный производственный процесс.

«Важно понимать, что это была не модернизация, а фактически строительство с нуля. Мы работали в тесном сотрудничестве с заказчиками, чтобы лучше понять требования завода в Кашире, и предоставить комплексное решение, полностью соответствующее их потребностям», – отметил Александр Новоселов, руководитель бизнес-направления «Робототехника» АВВ в России.

Сервисные специалисты компании АВВ провели пуско-наладочные работы и подготовили новое оборудование его к выходу на необходимые для производства скоростные показатели. Сейчас компания проводит дистанционные консультации для сотрудников завода, отвечая на вопросы об эксплуатации роботов и программного обеспечения. В планах АВВ – обучение по программированию, наладке и переналадке роботов для сотрудников нового мясоперерабатывающего комбината.



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