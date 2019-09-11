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Адаптер «ФНС. 2-НДФЛ» от компании «Кворум»: информация о заемщиках через СМЭВ на новом уровне

Интеграция Бизнес-приложения

Компания «Кворум» объявляет о выпуске Адаптера «ФНС. 2-НДФЛ», входящего в состав программной платформы «СМЭВ-Интегратор». Адаптер позволяет финансовым организациям получать сведения о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ непосредственно из ФНС, применяя сервисы Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Получение подобной информации стало возможным благодаря появлению в СМЭВ электронного сервиса «Интеграционный модуль заказа госуслуг», с помощью которого можно организовать передачу запросов на получение услуг для указанного пользователя (физического лица) по инициативе и в пользу третьей стороны (банка).

Решение от компании «Кворум» даёт возможность финансовым организациям получать достоверную информацию из Федеральной налоговой службы о платежеспособности потенциальных заемщиков. Его использование совместно с другим продуктом «Кворум» - Адаптером «ПФР. Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета» позволяет поднять на качественно новый уровень механизмы банковского скоринга, снизить риски и увеличить долю потенциально платежеспособных заемщиков.

Благодаря развитому программному интерфейсу Адаптер «ФНС. 2-НДФЛ» может быть интегрирован с АБС от любого производителя и включен в сквозной роботизированный бизнес-процесс. В качестве СУБД может использоваться Oracle, Microsoft SQL, Postgres Pro.

Как правило, к скоринговым процедурам предъявляются высокие требования к уровню доступности, поэтому компания «Кворум» обеспечивают техническую поддержку Адаптера «ФНС. 2-НДФЛ» в режиме 24/7/365.

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