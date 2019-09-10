«Ростелеком» предоставит индустриальный интернет промпредприятиям

«Ростелеком» и Tele2 успешно завершили в Санкт-Петербурге совместное тестирование решений на основе интернета вещей (Internet of Things, IoT) для сектора «Промышленность». Во время тестирования был развернут сервис автоматического сбора и передачи информации со счетчиков потребления тепла и воды в информационную систему производственного мониторинга Кировского Завода с использованием оборудования отечественных поставщиков. Тестирование проходило в рамках стратегического сотрудничества «Ростелекома» и Кировского завода, включающего в том числе совместную работу над проектами национальной программы «Цифровая экономика».

Тестовая сеть передачи данных была развернута на базе инфраструктуры сотового оператора Tele2 с использованием технических решений Ericsson. Для передачи данных применялись модемы со встроенными SIM-картами «Ростелекома». В пилотной зоне использовалась технология NB-IoT, которая обеспечивает подключение большого количества IoT-устройств через одну базовую станцию, гарантируя долгое время автономной работы за счет оптимизации энергопотребления. Еще одним свойством NB-IoT, выгодно отличающим ее от других технологий беспроводной передачи данных, является способность глубокого проникновения сигнала. NB-IoT может легко «обходить» железобетонные и металлические перекрытия, ликвидируя эффекты «затенения», свойственные традиционным сигналам (в т. ч. ZigBee и Wi-Fi).

Тестирование подтвердило возможность экономически эффективного подключения измерительных датчиков, работающих через радиодоступ в лицензируемых диапазонах; позволило понять требования к различным элементам IoT-решения и параметрам их работы для обеспечения качественного и надежного сервиса в условиях неоднородной промышленной инфраструктуры, изобилующей всевозможными «радиопомехами и наведениями».

Результаты тестов доказали эффективность автоматизации передачи показаний: промышленные предприятия смогут получать положительный экономический эффект, основывая свои системы управления производственными процессами на эффективном быстродействующем протоколе NB-IoT.

В ходе совместной работы были определены наиболее эффективные способы развертывания решения на существующей инфраструктуре «Ростелекома» и Tele2, а также оптимизации производственных процессов и процедур мониторинга. Это особенно важно для всех предприятий, разработчиков и инженерных коллективов, занимающихся разработкой цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной продукции.

Протестированная система контроля промышленных бизнес-процессов обеспечивает программно-аппаратный сбор данных с измерительных приборов, установленных на тепломагистралях и водопроводных трубах, а также передачу этих данных по мобильным сетям в информационную систему заказчика, которая отображает необходимые сведения на автоматизированном рабочем месте пользователя.

В планах «Ростелекома» и Кировского завода — не только установка умных датчиков в интересах самого Кировского завода, но и разработка совместного продукта для промышленных предприятий Российской Федерации.

Проведенные испытания являются успешным шагом в деле достижения главной цели государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»: создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, обеспечивающих повышение производительности труда, нацеленных на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития страны.

Алексей Телков, технический директор Tele2, отметил: «Tele2 активировала NB-IoT на территории Кировского завода в рамках уже существующей LTE-сети. Такие развертывания можно производить быстро и в любом регионе присутствия LTE в Российской Федерации. Цифровые технологии очень нужны нашей промышленности. Потому что только в результате их внедрения возможен скачкообразный рост качества отечественной продукции и внедрение инноваций. В текущем году Tele2 с партнерами уже провела ряд тестирований технологий NB-IoT, в частности, для энергетического сектора. Поэтому наши будущие проекты с партнерами направлены на применение в самых разных отраслях».

Михаил Поставнин, директор по развитию Кировского завода, сказал: «Мы рады сотрудничеству с «Ростелекомом» в рамках этого проекта, который реализует новые бизнес-сценарии с использованием возможностей интернета вещей в промышленности. Наша компания представляет собой многопрофильный холдинг, развитие которого без инновационных решений было бы невозможно. Мы уже успешно внедрили беспроводной мониторинг производственного оборудования, будем внедрять мониторинг непроизводственного оборудования и территориально-распределенных объектов. Данные решения мы планируем также предлагать и другим предприятиям РФ, чтобы вместе повышать инновационность российского промышленного сектора».

Дмитрий Слиньков, директор по индустриальному интернету «Ростелекома», сказал: «Согласно экспертным исследованиям IDC, промышленность — самый «благодатный» сектор экономики для внедрения индустриального Интернета вещей. Потому что именно здесь технологии IIoT позволяют получить быстрый и вменяемый, конкретный эффект.

Принятая в «Ростелекоме» стратегия IIoT фокусирует наши усилия в том числе и на промышленности. Открытость инновациям и способность объединять усилия с партнерами из разных областей, а также собственная инфраструктура передачи и хранения данных позволяют «Ростелекому» предложить рынку инновационные, зарекомендовавшие себя, надежные решения. При этом мы, как и раньше, готовы рассматривать и интегрировать интересные инновационные решения любых игроков рынка — от стартапов до научных лабораторий. Потому что, согласно мировой практике, решения в области индустриального Интернета приносят успех заказчику только в результате создания эффективных партнерств.

Рассчитываем закрепить успехи пилотного проекта, обеспечивая массовые внедрения протестированных решений на многих предприятиях РФ, уже сейчас проявляющих интерес к данной технологии».