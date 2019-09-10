Разработчики России посоревнуются в решении промышленных задач на ProHack 4.0

«КРОК» объявил об открытии сбора задач на всероссийский промышленный хакатон ProHack 4.0. Автором задачи может стать любая индустриальная компания, заинтересованная в повышении эффективности и безопасности производственных процессов. В финале соревнования ИТ-команды при участии ведущих экспертов отраслей и ИТ-производителей за 36 часов проверят гипотезы и предложат концептуальные решения реальных бизнес-кейсов с помощью интернета вещей, видеоаналитики, искусственного интеллекта, блокчейн, дронов и других технологий индустрии 4.0. Прием задач от промышленного сектора продлится до 30 сентября, заявок от команд — с 16 сентября до 25 октября.

К хакатону уже присоединились «Сибур», «УралХим», «ФосАгро», «Газпромнефть» и Институт машиноведения УрО РАН. Обсуждается участие еще ряда энергетических, металлургических, нефтехимических, машиностроительных и других промышленных предприятий. Среди заявленных задач — контроль за наличием средств индивидуальной защиты с помощью видеоаналитики. Также участники определят возможность применения машинного зрения для распознавания дефектов на поверхности металла, и выявят аномалии в работе оборудования при помощи data science и блокчейн.

Финал соревнования состоится 16-17 ноября в Москве. Здесь ИТ-команды (от 3 до 5 человек), предложившие на отборочном этапе лучшие варианты решений, смогут реализовать свои идеи с учетом дополнительных вводных от компаний-авторов задач, обсудить идеи с экспертами и протестировать вендорские инструменты. Технологический стек хакатона будет развиваться по мере поступления новых задач. Например, проверить свои гипотезы и апробировать разработанные прототипы участники смогут с помощью гибкой и масштабируемой «песочницы» на основе платформы КРОК Облачные сервисы. Задачи по блокчейн-тематике можно будет решить с использованием блокчейн-фреймворка Exonum от Bitfury. Также к техническим партнерам присоединилась компания Citrix.

«Промышленные компании часто приходят в КРОК с нестандартными задачами по разработке программного обеспечения, где для поиска оптимального решения нужно проверить сразу несколько идей, — сказал Сергей Стрелков, директор по разработке программного обеспечения ИТ-компании «КРОК». — Для решения таких задач внутри КРОК уже есть экосистема, куда входят специалисты разных технологических практик и групп разработки КРОК, проверенные партнеры и вендоры с их лучшими инструментами. В рамках хакатона мы масштабируем этот опыт, чтобы после двух дней активной работы наши промышленные заказчики получили жизнеспособные варианты решений задач, а также инсайты для реализации будущих проектов».

«КРОК» более 5 лет развивает компетенции в технологиях Индустрии 4.0 и имеет многолетний опыт в решении задач крупнейших промышленных компаний страны, например, Росатома и Росэнергоатома, Мосэнерго, РусГидро, Магнитогорского металлургического комбината, Северстали. В роли технологических экспертов хакатона выступят разработчики ПО для управления дронами, диагностических терминалов, IoT-модуля для умной каски, платформ промышленной видеоаналитики и «Цифровой рабочий», а также представители профессиональных ассоциаций.

Мероприятие проходит при информационной поддержке СМИ — Neftegaz.RU, RUБЕЖ, «Металлоснабжение и сбыт», «Журнал главного инженера», «Автоматизация в промышленности», «Автоматизация и ИТ в энергетике», «Автоматизация и ИТ в нефтегазовой области», Tproger, RUSCADASEC, «Охрана труда» и других. Также хакатон поддержал и форум «Технологии безопасности» (ТБ Форум) — авторитетное событие по вопросам национальной безопасности, и TECH WEEK 2019 — прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для решения задач бизнеса.

Финал мероприятия пройдет в главном офисе «КРОК» в Москве. Победители хакатона получат денежные призы и сертификаты на обучение по запуску и развитию ИТ-продуктов в рамках «Акселератора КРОК». Призовой фонд хакатона составит 450 тысяч рублей. Узнать подробности, отправить задачу или заявку на участие команды, предложить инструменты для технологического стека можно на сайте www.prohack.croc.ru.