«РАМАКС» запускает корпоративную Blockchain-платформу WORK'N'ROLL для повышения мотивации и вовлеченности сотрудников

В R&D-центре RAMAX Labs (ГК «РАМАКС») была создана корпоративная Blockchain-платформа WORK'N'ROLL (W&R). Она позволяет любому сотруднику Группы компаний зарабатывать виртуальные монеты (коины или токены) за участие в различных активностях, направленных на улучшение рабочих процессов, и конвертировать эти токены в конкретные бенефиты, бонусы и привилегии.

Из первоначальной идеи простого учета времени и фиксации фактических трудозатрат по смежным проектам идея платформы WORK'N'ROLL переросла в новый продукт для внутренней мотивации сотрудников. ГК «РАМАКС» это сложная организационная структура, поэтому проект на основе блокчейна помог создать общую доверенную и конфиденциальную среду для всех участников.

На базе платформы, которая предусматривает возможность выпуска своих токенов и прямых peer-2-peer-переводов, созданы функции, позволяющие привязать распределение этих активов к определенным событиям: например, закрытие проекта, вывод продукта на рынок, получение коммерческой прибыли от реализации продукции, исполнение тех или иных поручений.

Для того, чтобы начать работать с платформой, нужно зарегистрироваться на внутреннем или внешнем адресе. Единым идентификатором служит e-mail. Платформа является открытой, тем не менее, идентификация с корпоративной почты сотрудника обеспечивает возможность участия в бенефитной программе. Сразу после авторизации для пользователя автоматически создаются крипто-кошельки для произведения транзакций в системе. Из них первый уровень — общий платформенный кошелек, который доступен для всех пользователей. Второй — кошелек своей компании в группе. Третий — уровень проектов подразделений, например, для поощрения руководителем сотрудников за определенные заслуги. В системе предусмотрено два режима работы: личный и проектный. Переключая режимы просмотра, пользователь осуществляет управление разными типами кошельков.

В системе есть возможность получения дополнительных токенов. В частности, краудфандинговая платформа «Банк идей» позволяет опубликовать идею или поддержать идеи коллег. Для выявления тех идей, которые будут иметь максимальную поддержку, создан механизм рейтинга, основанный на поддержке идей токенами. В случае принятия идеи на вооружение и ее воплощения в реальный продукт в линейке компании, токены, заработанные автором идеи, а также токены инвесторов, вложенные в идею, будут давать право на часть прибыли с коммерческой реализации или будут конвертированы в перфоманс-бонус за вклад в развитие компании, в призы или подарки.

Еще один модуль в системе – это функционал бенефитов или динамический соцпакет, который вместо привычного ДМС позволяет ежегодно, в зависимости от грейда, начислять сотрудникам определенный объем токенов, которые они будут тратить по своему усмотрению. По словам руководителя проекта Александра Дроздова, «Бенефитная программа получила неожиданную популярность. Всего за несколько дней на платформе зарегистрировалось более 500 человек — это оказалось больше, чем количество пользователей корпоративного портала Битрикс-24». В первую очередь программа нацелена на повышение лояльности, например, за счет персонализации ДМС. Распределение бенефит-коинов и выбор соцпакетов на 2019 год для сотрудников ГК осуществлялось уже на новой платформе.

«В ближайшее время планируется использование внутреннего маркетплейса не только в рамках ежегодного распределения соцпакета, но и на постоянной основе. В результате запуска бенефитной программы очень многие сотрудники оценили возможностью осуществить выбор услуг, отличный от стандартного набора возможностей: например, курс английского, транспортные карты или абонемент в музеи. В дальнейшем мы планируем реализовать аналог опционов на продукты как инструмент отложенной мотивации. В данном случае токен, который эмитируется в блокчейн-сети, служит цифровым активом, который определяет долю каждого сотрудника в возможной будущей прибыли», – отметил Александр Дроздов

Уже сегодня W&R используется для учета времени сотрудников, затраченного на пресейлы. Планируется также ввести систему учета финансовых потоков по продукту. Сейчас у руководителей, использующих платформу, есть механизмы для вознаграждения сотрудников цифровыми токенами, которые могут быть конвертированы в какие-либо материальные или нематериальные ценности. Для этого используется внутренний маркетплейс, позволяющий администрировать эти процессы.

Решение Work’n’Roll в ГК «РАМАКС» является уникальным. Его основа — блокчейн-платформа с открытым исходным кодом. Все остальные составляющие – интерфейсная часть, бэкэнд с бизнес-логикой – собственная разработка компании. Именно в такой конфигурации решение не имеет прямых аналогов. Большинство аналогичных продуктов других компаний нацелены прежде всего на автоматизацию выплат, которая осуществляется в криптовалюте. В планах компании — предлагать это решение на внешнем рынке. Целевой аудиторией станут главным образом HR-службы компаний-заказчиков.