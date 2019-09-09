«Кортеос» нарастила аппаратные мощности с помощью cloud-сервисов Softline

«Кортеос» благодаря использованию облачной услуги Softline Dedicated получила возможность гибко масштабировать ресурсы, нивелировала риски, связанные с отказом и простоем оборудования, перевела капитальные затраты в операционные, высвободив дополнительные средства на развитие

Компания «Кортеос» является разработчиком программного обеспечения Corteos, с помощью которого корпоративные клиенты планируют деловые поездки. Решение интегрировано с системами бронирования авиа- и железнодорожных билетов, отелей, трансферов и других услуг. Помимо интерфейсов бронирования, Corteos включает в себя широкий функционал, позволяющий клиенту эффективно выстраивать тревел-политику, создавать профили пассажиров, выполнять авторизацию поездок, формировать отчеты и договоры, планировать бюджет.

С момента основания компания активно строила собственную ИТ-инфраструктуру и являлась участником флагманской программы для стартапов Microsoft BizSpark, которая открывала доступ к продуктам и сервисам вендора на льготных условиях. По истечении трех лет возникла необходимость в приобретении лицензий на программное обеспечение и комплексной модернизации оборудования. Модель аренды серверов оказалась наиболее приемлемой благодаря профессиональной технической поддержке со стороны провайдера, возможности гибкого масштабирования ресурсов и сокращения ИТ-расходов.

Выбрать подходящее решение помогли эксперты компании Softline, с которой «Кортеос» взаимодействует еще с 2016 года. За это время Softline выполнила для нужд заказчика большое количество проектов, связанных с поставками программных и аппаратных решений. ИТ-специалисты «Кортеос» регулярно проходят курсы повышения квалификации в учебном центре Softline.

Softline предоставила заказчику облачный сервис Dedicated с дополнительным подключением услуги Colocation. Арендовав два стоечных сервера Dell EMC PowerEdge, компания “Кортеос” разместила их в дата-центре Softline, обладающем категорией Tier III. Помимо использования вычислительных мощностей, клиент получает дополнительные преимущества. Услуга предоставляется в режиме 24*7*365, время простоя сервиса не превышает 44 минут в месяц. Прозрачный SLA 99,9% является гарантией качества услуг, которые Softline предоставляет своим клиентам из всех отраслей экономики.

К сервису Softline Dedicated подключается большое количество облачных услуг, среди которых - Colocation, IaaS VMware и STaaS. Используемые ресурсы можно выкупить через три года непрерывной аренды.

«Бизнес заказчика ежегодно растет на 30-35%. В связи с этим ему необходимо регулярно наращивать свои аппаратные мощности. Благодаря услуге Softline Dedicated компания “Кортеос” получила серверы, способные обеспечить максимальную производительность самого широкого спектра приложений, оптимизировала расходы на ИТ, минимизировала риски, связанные с эксплуатацией оборудования», - сказала руководитель направления аренды оборудования Департамента облачных технологий Softline Анна Политова.

«Условия SLA в рамках услуги Dedicated оказались привлекательными для нас. ООО “Кортеос” работает с большим массивом данных, и благодаря решению Softline нам уже не нужно формировать собственный резерв оборудования. Мы работаем на ресурсах такой крупной компании, как Softline. У нее выстроены прямые контакты с российскими и зарубежными поставщиками. Такой подход позволяет Softline оперативно поставлять своим клиентам комплектующие и аппаратное обеспечение в необходимом количестве. Воспользовавшись услугой Softline Dedicated, мы получили более мощные серверы нового поколения, которые необходимы нам для развития бизнеса», - отметил директор по информационным технологиям компании «Кортеос» Александр Мачин.