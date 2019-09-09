Цифровые процессы
Как подключить МФУ к облаку и что это дает
Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ЦОДы
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах

Спецпроекты

«Консист Бизнес Групп» перевела швейцарский офис «Лаборатории Касперского» на единую систему управления финансами

Интеграция Бизнес-приложения

«Консист Бизнес Групп» завершила очередной этап глобальной программы по созданию единой централизованной системы управления финансами в офисах «Лаборатории Касперского» по всему миру. Система, работающая во Франции, Италии, Великобритании и Германии, тиражирована на подразделение в Швейцарии. Проект реализован на платформе Microsoft Dynamics AX.

Глобальная программа по созданию единой централизованной учетной системы в офисах «Лаборатории Касперского» по всему миру предусматривает перевод учетных процессов зарубежных офисов компании в Microsoft Dynamics AX и отказ от разрозненных локальных учетных систем. Очередным этапом программы стал проект внедрения системы в швейцарском подразделении компании. Офис в Цюрихе является стратегическим – в нем осуществляется часть ключевых бизнес-процессов компании. Здесь ведется обработка данных европейских пользователей и открыт первый Центр прозрачности «Лаборатории Касперского».

В рамках проекта осуществлено тиражирование стандартного решения для «Лаборатории Касперского» и его адаптация с учетом требований локального законодательства. Функционал решения охватывает широкий спектр бизнес-процессов: ведение бухгалтерского и налогового учета, учет основных средств, формирование локальной регламентированной и внутренней управленческой отчетности, расчеты с поставщиками и клиентами, а также интеграцию с корпоративной системой управления закупками и системой управления продажами.

Исполнителем проекта выступила российская консалтинговая группа «Консист Бизнес Групп», оказывающая услуги создания и поддержки информационных систем управления на российском и зарубежном рынках. Проект выполнен в течение семи месяцев.



Другие материалы рубрики

Иногородним обеспечили голосование в региональных выборах с территории Москвы

Экс-директор по ИТ «Пятерочки», «Перекрестка», «Карусели» уволился ради своей рок-группы

Крупный российский интегратор выдает сотрудникам криптовалюту на мелкие радости жизни

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

Основателя и экс-главу «Техносерва» объявили в международный розыск

Россияне выпустили уникальное устройство для интернета вещей

Техника

Зачем нужен 5G? Преимущества сетей нового поколения

Лучшие камерофоны 2019 года: выбор ZOOM

7 лучших умных часов: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: хиты продаж
Показать еще
Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам Как разработать детальный план трансформации компании Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии