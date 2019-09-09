«Консист Бизнес Групп» перевела швейцарский офис «Лаборатории Касперского» на единую систему управления финансами

«Консист Бизнес Групп» завершила очередной этап глобальной программы по созданию единой централизованной системы управления финансами в офисах «Лаборатории Касперского» по всему миру. Система, работающая во Франции, Италии, Великобритании и Германии, тиражирована на подразделение в Швейцарии. Проект реализован на платформе Microsoft Dynamics AX.

Глобальная программа по созданию единой централизованной учетной системы в офисах «Лаборатории Касперского» по всему миру предусматривает перевод учетных процессов зарубежных офисов компании в Microsoft Dynamics AX и отказ от разрозненных локальных учетных систем. Очередным этапом программы стал проект внедрения системы в швейцарском подразделении компании. Офис в Цюрихе является стратегическим – в нем осуществляется часть ключевых бизнес-процессов компании. Здесь ведется обработка данных европейских пользователей и открыт первый Центр прозрачности «Лаборатории Касперского».

В рамках проекта осуществлено тиражирование стандартного решения для «Лаборатории Касперского» и его адаптация с учетом требований локального законодательства. Функционал решения охватывает широкий спектр бизнес-процессов: ведение бухгалтерского и налогового учета, учет основных средств, формирование локальной регламентированной и внутренней управленческой отчетности, расчеты с поставщиками и клиентами, а также интеграцию с корпоративной системой управления закупками и системой управления продажами.

Исполнителем проекта выступила российская консалтинговая группа «Консист Бизнес Групп», оказывающая услуги создания и поддержки информационных систем управления на российском и зарубежном рынках. Проект выполнен в течение семи месяцев.