ADVA представила многоуровневый коммутатор для перехода к сетям 5G

ADVA анонсировала выпуск новой серии коммутаторов FSP 150-XG118Pro, предназначенной для использования в сетях операторов сотовой связи, и специально разработанное для решения задач 5G. Подходящий для развертывания на базовых радиостанциях, ADVA FSP 150-XG118Pro отвечает потребностям в предоставлении клиентам надежных соединений с минимальными задержками в мобильных сетях 5G.

Набор интерфейсов позволяет обеспечить масштабирование и плавный переход от услуг 1 Гбит/с к 10 Гбит/с. Решение обеспечивает бесперебойную работу в расширенном диапазоне внешних температур и оснащено всеми возможными функциями для сверхточной синхронизации.

Благодаря использованию новых демаркационных технологий, FSP 150-XG118Pro позволяет размещать функции виртуальной сети (VNF) на границе сети и предоставляет поставщикам услуг связи полный инструментарий для виртуализации сетевых функций (NFV).

«FSP 150-XG118Pro является прекрасным решением для использования в качестве агрегатора или демаркационного устройства на стороне базовой радиостанции без превышения строгих требований к физическим размерам, энергопотреблению и стоимости. Это действительно лучший инструмент для быстрого развертывания 5G в существующей инфраструктуре LTE, - сказал Ричард Страйк, директор по управлению линейкой продуктов ADVA. - Наш FSP 150-XG118Pro позволяет операторам мобильной связи (MNO) мгновенно реагировать на растущие потребности в полосе пропускания с возможностью увеличения скорости передачи данных до 10 Гбит/с до каждой базовой радиостанции. Они также могут обслуживать новые приложения URLLC, которые требуют обработки данных там, где они созданы. И, поскольку решение было построено с нашей командой специалистов по сетевой синхронизации Oscilloquartz, оно обеспечивает точную и стабильную синхронизацию, которая так важна для приложений 5G».

ADVA FSP 150-XG118Pro был специально разработан для обеспечения плавного и экономичного перехода от мобильных сетей LTE к 5G. Благодаря многослойному разграничению и обеспечению точной синхронизации решение отвечает всем текущим требованиям, предъявляемым к мобильной сети, а его пропускная способность 10 Гбит/с позволяет операторам мобильной связи использовать весь спектр 5G.

Размеры и возможность размещения ADVA FSP 150-XG118Pro за пределами промышленных помещений также открывают безграничные горизонты перед предприятиями, ищущими варианты раскрытия потенциала промышленного IoT (IIoT). Решение подходит для широкого спектра бизнес-кейсов IIoT, требующих сверхнизкой задержки и большого количества подключаемых машин.