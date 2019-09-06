«Автоматика» обеспечит работу 30 цифровых избирательных участков 8 сентября

Впервые возможность проголосовать в Москве на цифровых участках, оснащенных терминалами для голосования концерна «Автоматика» коскорпорации «Ростех», получат избиратели из регионов, где пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы и глав регионов. В единый день голосования 8 сентября терминалы будут работать на 30 московских участках.

Пилотный проект позволяет принять участие в выборах жителям регионов, которые по каким-либо причинам в день голосования будут находиться в Москве. Терминал ведет автоматизированный подсчет голосов, фиксирует результаты голосования и формирует отчет с данными о голосовании.

«Терминал концерна «Автоматика» участвует в пилотном проекте, который призван расширить возможности избирателей. На цифровых участках в Москве жители регионов, находящиеся в этот день в столице – по работе или на отдыхе, впервые смогут выбрать губернатора или депутата с помощью цифровых технологий. Избирателю нужно только заранее прикрепиться к удобному для него цифровому участку, а затем прийти туда с паспортом 8 сентября», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

В эксперименте участвуют 20 субъектов Российской Федерации: от дальнего Востока (Сахалин) до Курской области и Санкт-Петербурга на Западе, от Астраханской области на Юге до Мурманской области на Севере.

Терминал может быть использован для одновременного проведения выборов всех уровней – муниципальных, региональных, федеральных. В соответствии с федеральным законом от 29 мая 2019 г. «О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках…», прибор станет базовым компонентом цифровых избирательных участков, которые будут развернуты в Москве в единый день голосования 8 сентября.

Платформа терминала построена на новейших микроконтроллерах, программирование которых осуществляется в момент сборки устройства, что исключает вмешательство в систему на избирательном участке.

В межвыборный период терминал может использоваться для анкетирования, проведения социологических исследований и референдумов.