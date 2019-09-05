Разработка «Росэлектроники» позволит оперативно развернуть системы сотовой связи на Крайнем Севере

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запустил производство отечественных легких электромеханических мачт для размещения тяжелых радиолокационных систем и систем связи в условиях сильных ветровых нагрузок. Изделия позволяют быстро развернуть системы наблюдения, освещения, передачи видеосигналов, оповещения, а также сотовой связи, в том числе в условиях Крайнего Севера.

Электромеханические телескопические мачты производятся Долгопрудненским конструкторским бюро автоматики (ДКБА, входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»). Используемые материалы и технологии являются полностью российской разработкой. Оборудование отличается высокой надежностью, простотой эксплуатации и не имеют аналогов отечественного производства, отмечают в «Росэлектронике».

Мачты изготавливаются с применением сверхмощного телескопического винта, который позволяет с высокой точностью поднимать тяжелую полезную нагрузку весом до 100 кг на высоту до 20 метров, и высокопрочных алюминиевых труб диаметром от 70 до 250 мм. Изделия адаптированы под условия работы при температуре от -40°С до +50 °С и могут управляться дистанционно – с пульта. При отключении электропитания возможно ручное управление механическим приводом с помощью специальной рукоятки.

«При изготовлении мачт используется экструдированный алюминий и применяется новейшая технология сварки, которая позволяет не подвергать металл высоким температурным нагрузкам, что сохраняет его качество и прочность. В настоящее время мы работаем над расширением линейки подобных изделий и уже ведем испытания электромеханических безоттяжных мачт с грузоподъемностью до 300 кг», – сказал генеральный директор ДКБА Юрий Кузнецов.