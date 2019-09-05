«Корус консалтинг» вывел на рынок решение для автоматизации процесса работы и контроля за исполнением задач

«Корус консалтинг» вывел на рынок «K-Point | Управление поручениями», комплексное решение для автоматизации процесса работы и контроля за исполнением задач, разработанное на BPM-платформе K-Point.

«K-Point | Управление поручениями» помогает регистрировать, согласовывать, планировать и делегировать задачи, контролировать сроки и ход их исполнения. Распределение доступа к файлам и поручениям настраивается в полном соответствии с ролевой моделью пользователей. Новое решение создано на платформе K-Point, предназначенной для сбора разрозненных данных и автоматизации кросс-отраслевых процессов компании и может быть интегрировано с системами бизнес-анализа, отчетности, штатного расписания и другими внешними источниками данных. Также при необходимости возможно настроить процесс регулярного ETL-обмена данными. Таким образом, оно позволяет вести реестр задач, выступая единой точкой доступа к информации для сотрудников.

Среди основных функций решения – создание поручений с возможностью связать их с протоколами и другими заданиями, назначение исполнителю с указанием срока выполнения, переназначение и делегирование, аудит введенных данных, мониторинг исполнения и обработка входящих и исходящих задач.

Новая система позволяет отслеживать историю событий и изменения статусов – от создания до архивации. Для удобства пользователей «K-Point | Управление поручениями» дает возможность собирать и готовить данные для выгрузки в BI-системы, а также создавать отчеты в форматах для вывода на экран или выгрузки в виде файлов и архивов.

«Мы хотели создать простое решение для централизованного управления входящими и исходящими поручениями и их мониторинга. В итоге разработанный модуль минимизирует риски, связанные с ошибками или утерей информации, и улучшает исполнительскую дисциплину сотрудников за счет прозрачности и наглядности работ над задачами», – сказала Ангелина Михина, руководитель направления K-Point группы «Корус консалтинг».