Лайфхаки
Плохая защита данных стала главной проблемой цифровизации
ИТ в бизнесе
Российский бизнес плохо ориентируется в хайповых технологиях
Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов

Спецпроекты

R-Style Softlab настроила в Промсвязьбанке проверку информации о блокировках на счетах клиентов в ФНС

Интеграция Внедрения ИТ в банках

R-Style Softlab и Промсвязьбанк завершили проект по автоматизации электронного получения данных о блокировках на счетах клиентов в Федеральной налоговой службе (ФНС). Благодаря новой функциональности модуля «RS-Connect. Обмен с ФНС» специалисты банка смогут при открытии счетов в автоматическом режиме уточнять информацию в ФНС обо всех имеющихся приостановлениях по счетам клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в других банках.

Установленный модуль «RS-Connect. Обмен с ФНС» из состава линейки программных продуктов для взаимодействия с госорганами помогает полностью автоматизировать процесс проверки: направляет в СМЭВ 3 полученные от смежных систем запросы на информацию о наличии решений о блокировках операций по счетам клиента в других банках, аккумулирует ответы и перенаправляет их в смежные автоматизированные системы.

«Оценка благонадежности клиента является обязательной для банков. Автоматизация обработки запросов в ФНС о приостановке операций в других банках поможет не только полностью обеспечить требования законодательства, но и повысить продуктивность работы сотрудников, поскольку позволит принимать решения в минимальные сроки», — сказал Владислав Прохоренков, партнер по системам операционного бизнеса Промсвязьбанка.

«Промсвязьбанк использует наш модуль “RS-Connect. Обмен с ФНС” в части нормативов Положения ЦБ РФ № 440-П с 2017 г., — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Новая функциональность проверки действующих решений ФНС о приостановлении операций налогоплательщика в других кредитных организациях позволит банку улучшить качество клиентской базы за счет отказа от рискованных операций».

Другие материалы рубрики

В Gartner назвали самые «хлебные» страны для облачных провайдеров

Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября

Экс-глава «Информзащиты» победил бывшего работодателя на засекреченном полумиллиардном ИБ-тендере Сбербанка

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

«Ростелеком» перезапустил с загадочной ценой тендер на «железо» и ПО «Инфотекса»

3 главных ИТ-тренда для корпоративного сектора

Техника

Лучшие кофемашины для дома: выбор ZOOM

Лучшие ультраширокие мониторы: выбор ZOOM

Ускоряем домашнюю сеть: как работают системы Mesh?

Лучшие обогреватели для дома: выбор ZOOM
Показать еще
Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Стратегия месяца

Как Пулково превращают в цифровой аэропорт

Леонид Сергеев

генеральный директор аэропорта Пулково

Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам Как разработать детальный план трансформации компании Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии