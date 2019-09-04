Рекламная платформа BookingBoard мигрирует в облако SberCloud

SberCloud («Облачные технологии», входит в экосистему Сбербанка) и платформа наружной рекламы BookingBoard заключили соглашение о миграции маркетплейса и сервисов BookingBoard в облачную ИТ-инфраструктуру SberCloud.

В рамках подписанного на Восточном экономическом форуме соглашения один из крупнейших в России агрегаторов рекламных поверхностей BookingBoard, объединяющий более 170 тыс. рекламных носителей и более 450 российских операторов наружной рекламы, начнет работу в виртуальном ЦОДе SberCloud.

Виртуальный ЦОД компании SberCloud — это надежное и производительное облачное IaaS решение, обеспечивающее высокий уровень защиты данных и быструю масштабируемость бизнеса. SberCloud предоставит вычислительные мощности, необходимые для работы платформы.

Миграция в облако упростит администрирование услуг по формированию рекламных кампаний, таргетированному подбору поверхностей и других клиентских сервисов BookingBoard. Использование облака SberCloud позволит снизить затраты платформы на содержание и развитие собственной ИТ-инфраструктуры, уменьшить время тестирования и разворачивания новых сервисов и бизнес-инструментов, таких как автоматизация закупки рекламного инвентаря, контроль за исполнением контрактов, использование измерителей эффективности рекламных кампаний.

Александр Сорокоумов, генеральный директор SberCloud, отметил: «Миграция в облако SberCloud — логичный шаг для технологичной и динамично развивающейся компании, использующей современные бизнес-инструменты. В рамках развития нашего партнерства с BookingBoard мы планируем расширить спектр предоставляемых облачных услуг и будем готовы предложить наши новые решения, такие как услуги DSaaS — сервис анализа больших данных с использованием алгоритмов искусственного интеллекта».

Валентин Тихонюк, генеральный директор BookingBoard, сказал: «Уверен, партнерство BookingBoard и SberCloud принесет пользу нашим клиентам как в части повышения надежности доступа к сервисам платформы, так и получении возможности эффективного продвижения своих продуктов и услуг».