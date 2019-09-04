Платформа наружной рекламы Bookingboard мигрирует в облако Sbercloud

Sbercloud («Облачные технологии») и платформа наружной рекламы Bookingboard заключили соглашение о миграции маркетплейса и сервисов Bookingboard в облачную ИТ-инфраструктуру Sbercloud.

В рамках подписанного соглашения один из крупнейших в России агрегаторов рекламных поверхностей Bookingboard, объединяющий более 170 тыс. рекламных носителей и более 450 российских операторов наружной рекламы, начнет работу в виртуальном ЦОДе Sbercloud.

Виртуальный ЦОД компании Sbercloud – это облачное IaaS-решение, обеспечивающее защиту данных и масштабируемость бизнеса. Sbercloud предоставит вычислительные мощности и будет осуществлять поддержку и администрирование ИТ-ресурсов, необходимых для работы платформы.

Миграция в облако упростит администрирование услуг по формированию рекламных кампаний, таргетированному подбору поверхностей и других клиентских сервисов Bookingboard. Использование облака Sbercloud позволит снизить затраты платформы на содержание и развитие собственной ИТ-инфраструктуры, уменьшить время тестирования и разворачивания новых сервисов и бизнес-инструментов, таких как автоматизация закупки рекламного инвентаря, контроль за исполнением контрактов, использование измерителей эффективности рекламных кампаний.

Генеральный директор Sbercloud Александр Сорокоумов сказал: «Миграция в облако Sbercloud – логичный шаг для технологичной и динамично развивающейся компании, использующей современные бизнес-инструменты. В рамках развития нашего партнерства с Bookingboard мы планируем расширить спектр предоставляемых облачных услуг и будем готовы предложить наши новые решения, такие как услуги DSaaS – сервис анализа больших данных с использованием алгоритмов искусственного интеллекта».

Генеральный директор Bookingboard Валентин Тихонюк отметил: «Уверен, партнерство Bookingboard и Sbercloud принесет пользу нашим клиентам как в части повышения надежности доступа к сервисам платформы, так и получении возможности эффективного продвижения своих продуктов и услуг».