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«Первый бит» автоматизировал учетную деятельность в медицинском центре «Авиценна»

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Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» внедрил в многопрофильный клинико-диагностический центр «Авиценна» систему «Бит.управление медицинским центром». Благодаря этому медперсонал центра быстрее обслуживает пациентов, а скорость формирования и печати первичных медицинских документов повысилась на 30%.

Медицинский центр имеет восемь филиалов в городе. Прежде сотрудники этих филиалов вручную записывали пациентов на прием к врачу. Из-за этого клиентам приходилось стоять в очереди в регистратуру. Затем они длительное время ожидали своей очереди к доктору, так как ему приходилось тоже вручную заполнять документы по итогам осмотра пациента.

В клинике «Авиценна» не был автоматизирован и складской учет, что приводило к просрочке лекарств на складах.

Руководство медицинского центра не могло оперативно получать актуальную информацию по деятельности медучреждения, поскольку у сотрудников уходило много времени на формирование управленческой отчетности.

Эксперты «Первого бита» внедрили в клинике «Авиценна» систему «Бит.управление медицинским центром», причем без остановки деятельности клиники, интегрировав программу с телефонией центра. Кроме того, специалисты компании автоматизировали выгрузку данных из лаборатории, обучили персонал медучреждения работе в программе.

Благодаря системе администраторы медицинского центра «Авиценна» записывают пациентов на прием к врачу в единый электронный журнал. В нем автоматически учитывается график работы и занятость медперсонала. Это не только исключает ошибки при подборе времени посещения врача, но также сокращает время на запись каждого пациента и помогает оптимизировать нагрузку на персонал.

«Врачи быстрее принимают пациентов благодаря электронной медицинской карте и шаблонов осмотров, настроенных в программе. В итоге на 30% повышена скорость формирования и печати первичных медицинских документов, – сказала руководитель проектов компании "Первый бит" Лидия Тишина. – Руководство центра оперативно получает необходимую отчетность и моментально реагирует на какие-либо изменения в деятельности медучреждения».

«Внедрение "Бит.управление медицинским центром" позволило нам стать в разы быстрее в оказании медицинской помощи клиентам. При этом созданная ERP-система характеризуется стабильной работой и гибкостью, отвечает как требованиям законодательства РФ, так и руководства компании. Будем рады продолжению сотрудничества с компанией "Первый бит", – отметил ИТ-директор многопрофильного клинико-диагностического центра «Авиценна» Асан Абибуллаев.



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