«Сёрчинформ» представила продукт для аудита файловых систем

«Сёрчинформ» объявила о коммерческом релизе нового продукта – «Сёрчинформ FileAuditor». Решение относится к классу DCAP-продуктов (аудит и защита неструктурированных данных) и позволяет контролировать файлы, которые содержат критичные данные, отслеживать изменения в них (создан, изменен, «расшарен», перемещен, удален) и делать теневую копию последних редакций. Система показывает, кто из пользователей совершал эти действия, обнаруживает нарушения прав доступа.

Возможности не ограничиваются только файлами — для папок также доступна аналитика содержимого в ней контента или измененных прав. Благодаря программе у ИБ-специалиста появляется наглядное представление о том, что происходит в файловой системе. Это решает задачу контроля передачи конфиденциальной информации пользователям, не имеющим прав доступа к ней.

Новый модуль был выпущен под конкретный запрос клиентов.

«У нас было много предзаказов: рынку нужен отечественный продукт с широким функционалом по приемлемой цене. До сих пор были представлены только иностранные аналоги, которые этим требованиям не соответствовали, — сказал председатель совета директоров «Сёрчинформ» Лев Матвеев. – «Сёрчинформ FileAuditor» позволяет навести порядок в файловой системе и быстро реагировать на опасные ситуации. Например, такая была обнаружена после тестовой установки софта у одного из заказчиков – крупного ритейлера. Файл с исследованием рынка, которое стоило организации 100 тысяч долларов, оказался в доступе у 300 сотрудников вместо ограниченного круга в несколько десятков. Если бы модуль был установлен раньше, проблему удалось бы предотвратить».

Система отслеживает местонахождение конфиденциальных данных с помощью нескольких видов поиска: по тексту, регулярным выражениям, атрибутам файла (типу, размеру, местоположению). Возможно создавать комплексные поисковые запросы, например, искать по фрагменту текста и атрибуту файла одновременно, а также по выбранным директориям и компьютерам пользователей. Анализ данных «Сёрчинформ FileAuditor» производит как на локальных ПК, так и на серверах, что позволяет снизить расходы на закупку оборудования для хранения данных.

«Классический DLP-подход, когда чувствительные данные не должны покидать корпоративный периметр, уже не является достаточным. Современные бизнес-процессы требуют, чтобы периметры были выделены даже внутри организации, когда доступ к данным ограничен в зависимости от роли сотрудника. — отметил Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ». — Но встроенные средства разграничения доступа не выдерживают никакой критики, ведь сотрудник, который имеет право работать с документом, может перенести ее в общедоступную папку. Для защиты именно от таких инцидентов и применяется «Сёрчинформ FileAuditor».