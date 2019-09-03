Merlion стал дистрибьютором российских ИТ-решений «Скала-Р»

Merlion и IBS подписали дистрибьюторское соглашение, которое поможет конечным заказчикам получить доступ ко всем продуктам линейки «Скала-Р» через партнерскую сеть дистрибьютора. Договор с Merlion включает совместное маркетинговое и технологическое сопровождение партнеров, поэтому заказчики ИТ-решений «Скала-Р» в любом регионе страны получат качественный сервис, поддержку и доступ к новейшим технологиям разработчика. Специалисты Merlion уже прошли обучение в IBS. Следующим шагом станет обучение и сертификация экспертов компаний-партнеров.

Михаил Степанюк, директор департамента ПО компании Merlion, сказал: «Наш портфель ИТ-решений пополнился российским брендом «Скала-Р» производства компании IBS, и мы уже начали предлагать своим партнерам решения, которые в ИТ-отрасли зарекомендовали себя как надежные и современные, среди них - гиперконвергентная ИТ-инфраструктура «Скала-Р-Р», VDI-решение «Скала-Р-Р ВРМ», машины баз данных «Скала-Р-СР» / Postgres Pro и другие продукты линейки «Скала-Р» для создания частного облака. Все они, безусловно, будут интересны государственным заказчикам, поскольку они полностью российские, а значит, – устойчивые к санкциям. Выбирая ИТ-инфраструктурные решения Скала-Р, заказчики получают отказоустойчивые и перспективные технологии, не уступающие мировым аналогам по производительности».

Святослав Сорокин, директор по развитию продуктов «Скала-Р», отметил: «За последнее время мы существенно доработали основные продукты, подготовили курсы для администраторов, разработали программу поддержки партнеров с обучением и сертификацией, протестировали большое количество прикладного программного обеспечения и улучшили сервис. Наше VDI-решение успешно прошло испытания и выдерживает нагрузку c одновременным подключением 16 000 пользователей. Мы поставляем готовый преднастроенный комплекс со встроенными компонентами защиты для создания гиперконвергентной инфраструктуры, соответствующей требованиям федерального законодательства по защите информации для государственных информационных систем и систем персональных данных. Мы готовы к масштабной кампании по продвижению решений через партнерскую сеть и уверены, что поддержка компании Merlion поможет сделать это наиболее эффективно. Программу дополнительных преимуществ для региональных партнеров Merlion мы анонсируем на осеннем мероприятии компании – Merlion IT Solutions Summit».