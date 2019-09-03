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«Башинформсвязь» установит в Башкортостане более 600 комплексов фотовидеофиксации

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Дочерняя компания «Ростелекома» — «Башинформсвязь» — реализует на территории Республики Башкортостан цифровой проект в области безопасности дорожного движения. Компания установит 609 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на аварийно опасных участках дорог в 62 муниципалитетах региона.

Работы проводятся в рамках государственного контракта, заключенного с ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан» по результатам выигранного аукциона. В течение пяти лет «Башинформсвязь» будет обеспечивать сервисное обслуживание системы, затем передаст комплексы в ведение республики.

Мансаф Низакаев, руководитель ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан», сказал: «К сожалению, республика занимает четвертое место среди российских регионов по количеству ДТП со смертельным исходом. Бороться с опасными происшествиями помогут комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Мы рассчитываем с их помощью повысить аккуратность вождения, снизить количество аварийно опасных участков относительно показателей 2017 г. вдвое, а смертность в результате ДТП — в 3,5 раза».

Созданная система позволит правоохранительным органам контролировать ситуацию на основных транспортных магистралях. Кроме превышения скоростного режима, комплексы фотовидеофиксации будут фиксировать движение транспорта по обочинам, тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам, а также выезды автомобилей на полосу встречного движения и трамвайные пути.

Сергей Алферов, генеральный директор «Башинформсвязи», сказал: «"Башинформсвязь" как активный участник цифровой трансформации региона реализует в Башкирии крупнейший в сфере обеспечения безопасности дорожного движения проект. Нам предстоит создать региональную систему фотовидеофиксации, совместимую с другими подсистемами комплекса "Безопасный город". Первые комплексы появятся на республиканских дорогах до 1 декабря текущего года. В полном объеме система заработает во II квартале 2020 г.».

Информация с комплексов фотовидеофиксации будет передаваться в центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

Динар Гильмутдинов, начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, отметил: «В республике уже установлено 162 комплекса фотовидеофиксации. На этих участках практически нет аварий. Бывают дорожно-транспортные происшествия, но без тяжких последствий».

Установка комплексов фотовидеофиксации в регионе призвана улучшить дорожную ситуацию. Внедрение аналогичных систем в других регионах способствовало снижению аварийности на дорогах в среднем на треть и вдвое — сокращению числа пострадавших в ДТП.

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