Банк «Точка» внедрил технологии Abbyy для обработки обращений от госорганов

Банк «Точка» автоматизировал обработку обращений от государственных органов. Интеллектуальное решение Abbyy распознает данные из 7 различных видов документов и обрабатывает несколько тысяч запросов в месяц.

Система сама определяет тип документа и извлекает данные, необходимые для принятия решения – например, по блокировке счета или взысканию налога. В результате компания выполняет все требования регуляторов вовремя и с минимальным участием банковских специалистов.

Обработка одного запроса от ведомства в «Точке» занимает около 30 секунд. Система на основе технологий FineReader Engine и FlexiCapture Engine управляет потоками бумажных и электронных документов. Решение определяет среди входящих писем запросы от Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) и Министерства финансов. Это может быть, например, приостановление операций по счетам, обращение взыскания на денежные средства, требования предоставить информацию о клиенте или счете, уплатить страховой взнос, и ряд других документов.

Затем интеллектуальные технологии Abbyy извлекают из этих запросов нужные данные: дату и номер обращения, название ведомства, ИНН, КПП, СНИЛС и другие значимые параметры. Кроме того, из некоторых документов распознаются специфические поля, такие как номер и дата отменяемого судебного решения. Информация поступает в систему электронного документооборота, где ее видят ответственные сотрудники банка. Им остается проверить, что все поля заполнены правильно, и выполнить поручение государственного ведомства: заблокировать или разблокировать счет, собрать данные о финансовых транзакциях, отправить уведомление клиенту, и так далее.

«Мы внимательно следим за тем, чтобы отвечать на запросы от государственных ведомств в срок. Это важно и для сохранения деловой репутации банка, и для управления финансовыми рисками, и для качественного обслуживания. Так, если ведомство требует разблокировать счет, мы должны как можно быстрее снять все ограничения с клиента. Интеллектуальные технологии Abbyy помогают тратить на эти процедуры минимум времени: большинство процессов запускается автоматически сразу после проверки данных. Мы избавили сотрудников от необходимости заполнять информацию вручную, и при этом исключили возможность упустить или просрочить ответ на важные запросы регулятора», - сказала Екатерина Глухарева, сооснователь «Точки».