NetApp представила СХД NetApp EF600 для аналитики и HPC

NetApp объявила о запуске массива хранения данных NetApp EF600. Это система среднего уровня хранения данных со сквозной поддержкой NVMe, позволяющая ускорять доступ к данным для чувствительных к производительности приложений.

Массив EF600 со сквозной поддержкой NVMe вдвое увеличивает производительность доступных сегодня флэш-массивов, использующих последовательный протокол SCSI (SAS). Эта технология позволяет организациям ускорять ввод данных и повышать скорость операций чтения-записи с помощью комплексной системы хранения с поддержкой NVMe, созданной специально для приложений, требующих высокой производительности вычислений.

«Индустрия хранения данных в настоящее время переходит от SAS к протоколу NVMe, значительно увеличивающему скорость доступа к данным, — сказал Тим Стаммерс, старший аналитик 451 Research. — Но традиционные системы хранения данных не в полной мере используют производительность NVMe из-за задержек, связанных с их основными контроллерами. Системы NetApp E-Series были разработаны для решения этой архитектурной проблемы и сегодня уже широко используются в чувствительных к уровню производительности приложениях. EF600 устанавливает новую планку производительности для E-Series, предлагая сквозную поддержку NVMe. ИТ-организациям, нуждающимся в высокоскоростном хранилище для решения задач аналитики и других интенсивно использующих данные приложений, следует внимательно изучить его возможности».

«NetApp является лидером в том, что касается поддержки сетевых контроллеров Mellanox NVMe-oF на своих массивах EF-Series и E-Series, включая NVMe/IB и NVMe/RoCE, доступные теперь с новейшей платформой EF600, — сказал Роб Дэвис, вице-президент Mellanox по технологиям хранения. — Мы рассчитываем на продолжение нашего сотрудничества с NetApp в области инноваций, чтобы ускорить переход отрасли на NVMe-oF».

«Быстрое и надежное получение нужной информации в различных средах со смешанными рабочими нагрузками может дифференцировать компанию на фоне конкурентов и сократить время вывода продуктов на рынок, — сказал Робин Хубер, вице-президент и генеральный директор E-Series в NetApp. — EF600 помогает клиентам максимально эффективно раскрывать ценность своих данных и быстро реализовывать идеи, которые ранее были нереальны для чувствительных к производительности рабочих нагрузок, таких как базы данных Oracle, аналитика в реальном времени и высокопроизводительные вычислительные приложения вдобавок к высокопроизводительной параллельной файловой системе BeeGFS».

Флэш-массив EF600 позволяет производить 2 миллиона операций ввода-вывода в секунду, имеет время отклика менее 100 микросекунд и пропускную способность 44 Гбит/с. Кроме того, он обеспечивает наилучшее соотношение цены и производительности для корпоративных рабочих нагрузок. Его простота, модульная конструкция и простые инструменты управления позволяют легко масштабировать EF600 без дополнительных систем управления.