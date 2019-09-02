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«Энергия» внедрила «Скан-архив»

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«Гэндальф» завершил внедрение программы «Скан-архив» в компании «Энергия», одном из крупнейших производителей зерна в Ростовской области.

В штате компании больше 300 сотрудников. Многообразие и масштаб работы «Энергии» отразились на количестве документов, которое в месяц увеличивается примерно на 1 тыс. Бумажных реестров в компании не вели, а сами документы хранили в большом архивном помещении, где один их поиск занимал несколько часов. Сложности с хранением и поиском мешали подготовке к проверкам контролирующих органов: каждый пакет нужных бумаг приходилось искать вручную, делать ксерокопии, отправлять и потом возвращать на места оригиналы. Поэтому в бухгалтерии «Энергии» начали подбирать программу, которая решила бы накопившиеся трудности. Такой программой стал «Скан-архив» – разработка компании «Гэндальф» для создания электронного архива документов.

В бухгалтерии «Энергии» работает 12 человек, и прежде запросы документов из архива отнимали у сотрудников много времени. Установка «Скан-архива» дала ощутимые результаты: теперь все документы сканируются и заносятся в базу сразу при поступлении. Кроме того, этим процессом занимается всего один человек и тратит на него около недели в течение каждых трех месяцев. Электронный архив помогает и в подготовке к проверкам, и в работе с контрагентами: доступ к документам есть в любой момент, надо только распечатывать скан-копии и отправлять по нужному запросу.

Главный бухгалтер «Энергии» Ольга Куценко сказала: «Пока в "Скан-архиве" треть наших текущих документов, потому что мы переводим туда только счета покупок, товарные и товарно-транспортные накладные. С документами по продажам пока не начинали работать. Но программа уже показывает заметные результаты: хранить, находить и предоставлять по запросам документы стало в разы проще и быстрее».



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