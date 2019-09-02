«Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT

«Билайн» совместно с «Стройэнергоком» успешно реализовали пилотный проект по оптимизации учёта электроэнергии «Интеллектуальный учёт» с помощью NB-IoT для «Мосэнергосбыта» в районе Марьино.

«Интеллектуальный учёт» предполагает модернизацию системы учёта электроэнергии благодаря прямому обмену данными между поквартирными счётчиками и системой биллинга гарантирующего поставщика электроэнергии. В рамках опытной эксплуатации программы один из домов «Умного квартала» перевели на такую M2M-систему, встроив под крышку уже установленных приборов специальные модемы стандарта NB-IoT (Narrow Band Internet of Things). Данные со 140 счётчиков электроэнергии теперь поступают напрямую в систему биллинга «Мосэнергосбыта», откуда и формируются счета жителям дома.

Прямая передача данных позволит перейти с трёхуровневой системы АСКУЭ (Автоматическая Система Коммерческого Учёта Электроэнергии) на двухуровневую. По предварительным оценкам, такое упрощение системы снижает себестоимость установки элементов системы сбора данных на 20%. Встраивая модемы стандарта NB-IoT, можно модернизировать текущий парк счётчиков и масштабировать программу до 100 млн «умных» устройств, которые смогут соответствовать ряду минимальных требований к интеллектуальному прибору, определяемых Федеральным законом №522.

Получая данные, сбытовая компания делает процессы сбора показаний с приборов учёта и формирования счетов намного более прозрачными, может прогнозировать потребление своих абонентов, предлагать оптимальные тарифы и избавлять пользователей от необходимости ежемесячной передачи показаний вручную. Дальнейшее развитие систем позволит транслировать данные с устройств в личные кабинеты собственников квартир на городских порталах или в ГИС «ЖКХ», где они смогут отслеживать показания своих приборов учёта в реальном времени.

Созданная система полностью удовлетворяет существующим требованиям «Мосэнергосбыта» к таким системам сбора и учёта показаний с приборов учёта.

Олег Владимиров, заместитель генерального директора «Стройэнергокома», отметил: «Мы выполнили комплекс мер по модернизации существующих однофазных приборов учёта потребителей и интеграции их в систему АСКУЭ сбытовой компании, чтобы получившаяся система была легко адаптируема к выполнению 522-ФЗ. Были установлены специальные модемы под крышку самого распространённого в московском регионе прибора учёта электроэнергии – многотарифного Меркурий 200.02. Новый модем не требует какой-либо визуальной модернизации прибора, а ставится под стандартную клеммную крышку и пломбируется. Таким образом достигается высокий уровень вандалоустойчивости и эффективности работы системы, ведь если нет дополнительных проводов, то невозможно повредить или внедриться в технологический канал связи системы сбора данных. Данные с приборов учёта электроэнергии поступают в систему АСКУЭ АО «Мосэнергосбыт» каждый час, что полностью обеспечивает нужды сбытовой компании по наличию актуальной информации об энергопотреблении и построению актуальных балансов. Стоит отметить, что технология NB-IoT и обеспечиваемое сотовым оператором покрытие позволяет сбытовым и сетевым компаниям решать проблему «точечной» установки приборов учёта электроэнергии, интегрированных в АСКУЭ».

Александр Хомутинников, руководитель департамента продуктов М2М и интернета вещей «Вымпелкома», сказал: «Масштабирование концепции интернета вещей — это один из фокусов развития нашей компании на ближайшие несколько лет. Мы видим неоспоримый потенциал этих проектов в усовершенствовании жизни людей и уверены, что M2M-решения будут востребованы и правительством, и бизнесом. Марьино — крайне показательный пилотный проект, который мы хотим масштабировать за счёт активации технологии NB-IoT на всей территории столицы и создания «умных кварталов» по всей стране».

Геннадий Стрельцов, заместитель генерального директора по развитию «Мосэнергосбыта», отметил: «В настоящее время в столице эксплуатируются несколько различных систем дистанционного сбора показаний с приборов учёта электроэнергии, созданных в разное время и на различных технологиях. В общей сложности они охватывают более 4500 многоквартирных жилых домов и свыше 700 тысяч клиентов. Однако, именно положительный опыт, полученный в смарт-квартале Марьино, было решено тиражировать на другие районы Москвы в дальнейшем. Он наименее затратный, наиболее эффективный и максимально приближен к требованиям закона об интеллектуальных системах учёта».

Ранее «Билайн» заключил соглашение с Департаментом информационных технологий города Москвы о совместном развитии услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в городе. По условиям соглашения, Билайн при поддержке ДИТ Москвы приступит к реализации пилотных проектов в области виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей и концепции умного города. Задача таких проектов – создать комфортную городскую среду, в том числе за счёт оптимизации услуг ЖКХ.

Также «Билайн» представил в Москве гибридную сеть LTE, которая поддерживает сразу два ключевых мобильных стандарта технологий интернета вещей — NB-IoT и LTE Cat-M. Поддержка двух технологий значительно расширяет возможности сети для подключения сервисов и устройств интернета вещей разной функциональности, в том числе позволяет обслуживать движущиеся объекты, а также объекты в зданиях и подземных сооружениях.