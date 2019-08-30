УК «Трастюнион айэм» автоматизировала учет на плане счетов с помощью «Хомнет:НФО»

Управляющая компания «Трастюнион айэм» сообщила о завершении проекта внедрения системы ведения учета на ЕПС в соответствии с ОСБУ на базе программного продукта «Хомнет:НФО».

Две главные задачи, которые предстояло решить в рамках проекта – это интегрировать в ИТ-инфраструктуру управляющей компании полноценную систему для ведения учета и подготовки отчетности по актуальным с начала 2017 г. отраслевым стандартам и подготовить систему к дальнейшему внедрению формата XBRL, который в свою очередь является обязательным для всех некредитных финансовых организаций с 2018 г.

Проект был реализован по технологии быстрого внедрения: при всесторонней консультационной поддержке экспертами группы «Хомнет» специалисты компании «Трастюнион айэм» осуществили внедрение основных модулей решения самостоятельно.

По итогу выполненного проекта в «Трастюнион айэм» создана полноценная система ведения учета на ЕПС на базе решения «Хомнет:НФО», архитектура которого готова к внедрению модуля XBRL.

По итогу проекта были автоматизированы такие функция, как формирование отраслевой отчетности, бухгалтерский и налоговый учет.

Специалисты группы «Хомнет» продолжают оказывать консультационную поддержку сотрудникам «Трастюнион айэм» по методическим и техническим вопросам работы с программой «Хомнет:НФО» в рамках договора сопровождения, и уже приступили к реализации следующего этапа – внедрению совместимого с системой учета модуля «Хомнет:XBRL».