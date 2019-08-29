Цифровая трансформация с помощью решений промышленного интернета вещей на форуме Advantech

25 сентября в Москве состоится форум по совместному созданию решений для цифровой трансформации в промышленности, организованный компанией Advantech – мировым лидером в области оборудования и технологий для промышленного интернета вещей. Основная задача мероприятия – развитие долгосрочных и плодотворных отношений между компаниями, работающими в области автоматизации и интернета вещей.

Широкомасштабное проникновение информационных технологий во все сферы жизни создает новые возможности для совместной деятельности всех участников экосистемы: органы власти, компании-вендоры, операторы связи, системные интеграторы и представители смежных секторов соберутся вместе и обсудят влияние технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, интернета вещей на развитие цифровой экономики.

Участники форума – крупнейшие мировые лидеры в сфере цифровой трансформации – поделятся международным опытом применения решений с использованием современных технологий, при этом мероприятие фокусируется на российский рынок, с изучением лучших отечественных практик в сфере промышленного интернета вещей и других лидирующих технологий, представленных отечественными компаниями.

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