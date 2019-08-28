ВСК увеличивает рентабельность розничного страхования с помощью SAS

Компания ВСК завершила первую фазу создания системы автоматического принятия решений на основе SAS Real-Time Decision Manager. Система предназначена для повышения точности и управляемости предстраховой проверки розничных видов страхования.

Проанализировав имеющиеся бизнес-процессы по андеррайтингу розничных видов, компания ВСК одной из первых на российском страховом рынке приняла стратегическое решение инвестировать в создание единой системы принятия решений для оптимизации предстраховых проверок. Целью создания системы стала централизация настройки и исполнения андеррайтинговых стратегий сегментации и тарификации, а также повышение скорости внесения изменений в эти стратегии, что в свою очередь оказывает непосредственное влияние на повышение рентабельности бизнеса

Для сокращения сроков получения финансового результата от внедрения проекта построения центральной системы принятия решений на основе ПО SAS было решено разбить проект на бизнес-фазы. При этом целью первой фазы стала технологически сложная централизация предстраховых проверок в автостраховании. Такая цель была выбрана неслучайно – ее достижение послужило бы своего рода гарантией работоспособности и сроков развертывания системы для остальных видов страхования, включая процессы урегулирования. В итоге первая фаза проекта успешно завершилась в начале августа, и на ней, в процессе выполнения нескольких этапов работ, был заложен фундамент для масштабирования системы на весь бизнес компании.

Наиболее сложные работы в рамках первой фазы внедрения заняли 4 месяца. Пилотный проект показал положительные результаты, необходимые для принятия решения о полномасштабном применении системы в крупнейших регионах присутствия ВСК в России.

«Безусловно, страховые компании сфокусированы на борьбе за долю рынка и маржинальность бизнеса. Однако на пути решения этих задач есть препятствия. Во-первых, это погрешность оценки рисков по заявкам на договоры, часто выполняемой на основе простых бизнес-правил. Во-вторых, это разрозненная, часто «зашитая» в виде кода во фронтах логика принятия решений на предстраховой проверке. Сложность изменения такой логики не позволяет компаниям быстро реагировать на действия конкурентов или оперативно запускать продажи страховых продуктов, адаптированных под потребности клиентов и партнеров. Чтобы ответить на оба вызова и увеличить маржинальность, крупнейшие российские страховщики приступили к созданию центральных систем принятия решений для предстраховых проверок», – сказал Степан Ванин, руководитель направления бизнес-решений для страхового сектора SAS Россия/СНГ.