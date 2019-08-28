ОАК и «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и «Цифра» подписали соглашение о формировании и реализации проектов в области цифровой трансформации.

Основной целью сотрудничества является совместная работа над стратегией цифровой трансформации ОАК, а также оптимизация производственных процессов на индустриальных площадках ОАК за счет использования «сквозных» цифровых технологий, в том числе технологий промышленного интернета вещей (IIoT), больших данных и искусственного интеллекта. Инновационный подход к мониторингу, предиктивной диагностике и аналитике состояния промышленного оборудования будет осуществляться на основе ИТ-решений, разработанных в собственной компанией «Цифра».

«Мы активно реализуем политику цифровизации наших предприятий в соответствии с национальной программой "Цифровая экономика Российской Федерации" за счет расширения сотрудничества с поставщиками рынка IIoT и Industrial AI, – отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. – Процесс создания конкурентоспособного продукта в авиационной сфере сопряжен с инвестиционной привлекательностью продукта, который и строится на основе сокращения производственных и временных издержек за счет создания эффективной цифровой экосистемы. Мы рассчитываем на позитивный синергетический эффект от реализации предложений наших новых партнеров».

Вслед за переходом на безбумажные технологии проектирования и новые материалы при выпуске самолетов ОАК продолжает совершенствовать процесс производства за счет роботизации и оптимизации технологических процессов благодаря внедрению технологии сборки авиационных агрегатов в соответствии с цифровыми моделями.

«Уже более года на одном из предприятий ОАК, заводе "Авиастар-СП", внедрена наша система промышленного интернета вещей "Диспетчер". Она мониторит работу 146 станков и в режиме реального времени дает информацию о производственном процессе. Этот проект только на одном производственном участке помог повысить эффективность использования оборудования на 36% и сэкономить миллионы рублей. Технологии искусственного интеллекта, например, предиктивная диагностика поломок смогут дать еще больший эффект. Готовность таких крупных корпораций как ОАК внедрять инновации в реальный производственный процесс позволяют нам, разработчикам решений, делать прорывные цифровые технологии», – сказал Игорь Богачев, генеральный директор компании «Цифра».