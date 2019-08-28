МТС создает новое облачное направление на базе стартапа из своего акселератора

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил о создании нового облачного направления на основе команды Containerum, стартапа из собственного акселератора МТС. Для клиентов провайдера #CloudMTS будет разработан облачный сервис, способный вдвое ускорить запуск ИТ-решений и повысить конкурентоспособность российского бизнеса.

В рамках нового облачного направления #CloudMTS будет предоставлять компаниям контейнерные сервисы, которые обеспечивают в разы более быструю разработку, развертывание и администрирование ИТ-решений в облаке. В основу ляжет собственная разработка стартапа – платформа под одноименным названием Containerum, которую команда адаптирует для работы в облаке провайдера.

Создание приложений происходит в несколько этапов, ключевыми из которых являются разработка и запуск сервиса в эксплуатацию. При традиционном подходе сервисы разрабатываются в одной технологической среде, а внедряются в другой. В связи с этим может возникать конфликт между средой разработки ИТ-решений и средой их внедрения и использования. Наличие в одном месте – контейнере – всех необходимых компонентов для создания и запуска приложений позволяет не тратить время на адаптацию ИТ-решений к новому окружению. Такой подход существенно ускоряет разработку и вывод новых сервисов на рынок.

Крупный бизнес из финансового сектора, промышленности и ритейла получит возможность кратно быстрее осуществлять разработку и внедрение бизнес-приложений и внешних клиентских сервисов, сокращая время вывода на рынок (time-to-market). Технологические стартапы, финтех-компании, онлайн-агрегаторы товаров и услуг смогут в разы повысить отказоустойчивость своих сервисов и быстрее осуществлять масштабирование ресурсов. Например, используя контейнерные технологии, банки будут гораздо быстрее разрабатывать и внедрять сервисы онлайн банкинга и клиентские мобильные приложения. Крупные промышленные предприятия смогут сократить издержки и упростить администрирование приложений бизнес-аналитики. Онлайн-ритейл получит инструмент, позволяющий оперативно масштабировать ресурсы своих сайтов в зависимости от поступающего на них трафика.

Новый сервис Containerum Managed Kubernetes будет предоставляться в формате услуги. Он позволит компаниям минимум на 40% сократить затраты, связанные с разработкой и выводом новых ИТ-решений на рынок. Услуга позволит более экономно использовать облачное пространство: на один виртуальный сервер можно будет разместить в два-три раза больше приложений. Контейнерный сервис обеспечит кратный рост отказоустойчивости приложений в период пиковых нагрузок, также сведет к минимуму простои во время обновлений. Надежная работа ИТ-решений клиентов обеспечивается автоматическим мониторингом нагрузки и перераспределением входящего клиентского трафика между серверами.

«Мы активно развиваем направление собственной разработки для предоставления клиентам #CloudMTS лучших на рынке решений. Новый сервис на основе технологии контейнеризации позволит российскому бизнесу повысить конкурентоспособность, значительно сокращая время вывода новых ИТ-решений на рынок. Наши клиенты смогут намного быстрее разрабатывать и запускать как внутренние бизнес-приложения, так и внешние клиентские сервисы. Мы возлагаем большие надежды на команду разработчиков Containerum, которая работает с системой оркестрации контейнеров Kubernetes с момента ее появления, что является бесценной экспертизой на российском рынке», – отметил директор облачного провайдера #CloudMTS Олег Мотовилов.

«Мы рады, что получили возможность развиваться более стремительными темпами в рамках цифровой экосистемы МТС. Профессионализм и экспертиза команды #CloudMTS стали решающими факторами присоединения к провайдеру, который в скором времени запустит новое облачное направление, востребованное на ИТ-рынке. Ранее нами проведена большая работа, направленная на популяризацию технологии Kubernetes в России: мы одни из первых, кто адаптировал технологию под конкретные задачи бизнеса. Мы уверены, что новый сервис Containerum Managed Kubernetes вызовет высокий интерес со стороны крупных команд ИТ-разработки. Программное решение, лежащее в основе будущего сервиса, прошло сертификацию Cloud Native Computing Foundation и рекомендовано к использованию наряду с сервисами от таких компаний как Google, Alibaba, IBM», – сказал руководитель сервиса контейнеризации #CloudMTS Денис Иванов.

«Встраивание в структуру МТС – один из методов работы со стартапами, успешно прошедшими стадию пилотирования в MTS StartUp Hub. Мы рады видеть, что работа нашей площадки приносит значительную пользу экосистеме МТС. За полтора года работы MTS StartUp Hub внедрил уже 15 технологических решений в различные подразделения компании. По нашим оценкам, технология Containerum позволит сократить провайдеру время вывода на рынок нового контейнерного сервиса в среднем на полтора-два года. Это существенное преимущество на высококонкурентном облачном рынке. На данный момент стартовал этап закрытого тестирования услуги, к которому уже присоединилось порядка десяти крупных компаний», – отметил руководитель инновационной площадки MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.