DB Schenker RUSSIA начал использовать электронные транспортные накладные

Летом 2019 г. российское представительство DB Schenker провело первые тестовые рейсы с использованием электронных транспортных накладных (ЭТрН) для одного из ключевых клиентов компании. Апробация нового решения еще продолжается, но компания уже успела оценить удобство использования ЭТрН: подготовка и подписание транспортных накладных занимают не более 10 минут, документы доставляются за считанные секунды и не теряются в пути, а получение средств за выполненный рейс проходит в разы быстрее.

Объем перевозок с использованием ЭТрН пока невелик, так как действующая на данный момент законодательная база позволяет использовать ЭТрН только в комплектных перевозках. Для того, чтобы внедрить ЭТрН на таком важном и востребованном на рынке направлении, как доставка сборных грузов — необходимо внести дополнения и изменения в действующие нормативно-правовые акты.

Тем не менее, тестирование подтвердило, что решение уже сейчас может успешно использоваться для текущих и новых задач бизнеса.

«Цифровизация — одно из стратегических направлений развития нашей компании. АО «Шенкер» уже имеет достаточно обширный опыт работы по электронному документообороту (ЭДО) в области бухгалтерии. Например, мы полностью перевели на ЭДО процесс выставления счетов с некоторыми партнерами. Поэтому первые рейсы с использованием ЭТрН прошли без технических сбоев», — отметил генеральный директор АО «Шенкер» Айварс Тауриньш.

В качестве партнера для реализации пилотного проекта была выбрана компания Synerdocs.

«Мы заключили договор именно с ней в первую очередь благодаря наличию фактически готового решения по электронному документообороту в области грузоперевозок, в то время как у других провайдеров ЭДО подобное решение находилось только на стадии разработки», — сказал Айварс Тауриньш.

По мнению эксперта, выгоды от использования ЭТрН получат также и грузоотправители, которые смогут ускорить поступление оплаты от грузополучателя. При этом сохраняется юридическая значимость документооборота.

«Во время тестовых рейсов все подготовительные работы к обмену документами (регистрации водителей, выдаче простых электронных подписей и т.п.) прошли быстро и слаженно — процесс занял всего 1,5 недели. В результате поставки успешно состоялись. Сейчас мы ведем переговоры по масштабированию решения Synerdocs «ЭДО в грузоперевозках» в DB Schenker и вырабатываем стратегию дальнейших шагов», — подчеркнула руководитель группы продаж Synerdocs Ираида Бакаева.