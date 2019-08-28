ИТ в бизнесе
Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам
Лайфхаки
Как разработать детальный план трансформации компании
Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов

Спецпроекты

«БАРС Груп» перевела МИС в новый ИТ-ландшафт

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, перевела медицинскую информационную систему (МИС) Федерального Научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА России (КБ № 123) на новый ИТ-ландшафт - платформу виртуализации Proxmox. Данная платформа подходит для работы медицинских систем в отдельных медицинских учреждениях и соответствует предъявляемым требованиям импортозамещения: она имеет открытый исходный код, а также не требует принудительных обновлений.

«Цель перехода на новое общесистемное ПО – шаг в сторону исполнения национального проекта «Цифровая экономика». Также это поспособствует оптимизации затрат медицинской организации. Proxmox не хуже других обеспечивает бесперебойное круглосуточное функционирование системы», – отметил заместитель генерального директора «БАРС Груп» Дмитрий Вахрушев.

При этом МИС полностью сохранила свою функциональность: присутствует полная интеграция с Единой регистратурой и лабораторной информационной системой (ЛИС) – анализы попадают в МИС без сбоев и задержек. Пользователям системы предоставлена полная инструкция по работе с системой.

МИС от «БАРС Груп» – это цифровая платформа, которая является основой в регионах для построения единого цифрового контура в соответствии с федеральным проектом «Создание единого цифрового контура на основе ЕГИСЗ». Она направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи за счет комплексной цифровизации всех возможных видов деятельности в медицинской организации, от внутреннего документооборота и организации медицинской помощи до учета сотрудников.

Благодаря системе обеспечивается хранение и доступ к электронным медицинским данным. Также МИС помогает снизить ошибки в лечебном процессе за счет удобной визуализации данных о проводимом лечении по пациентам и возможностью постоянного мониторинга заведующими отделениями.



Другие материалы рубрики

Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего

«Ростех» уместил в одном ПК процессоры «Эльбрус» и Intel, установив российскую ОС параллельно с Windows

Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через SIM-карту

«Роскосмос» поставил на грань банкротства российскую частную космическую компанию

Первый моноблок для силовиков на процессорах «Эльбрус» готов к серийному выпуску

На портале госуслуг можно будет удаленно обжаловать штраф и получить наследство

Техника

Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM

Обзор Mesh Wi-Fi системы TP-Link Deco M4: быстрый Wi-Fi дома и в офисе

Обзор Samsung Galaxy A80: смартфон-иллюзионист

Выбираем узкую стиральную машину: лучшие модели
Показать еще
Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Стратегия месяца

Как Пулково превращают в цифровой аэропорт

Леонид Сергеев

генеральный директор аэропорта Пулково

Плохая защита данных стала главной проблемой цифровизации Российский бизнес плохо ориентируется в хайповых технологиях Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии