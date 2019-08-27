Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота»

НПП «СпецТек» объявил о завершении очередного этапа развития информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтами ФГУП «Атомфлот»: системой охвачен портовый флот заказчика.

ФГУП «Атомфлот» эксплуатирует информационную систему управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИСУ ТОиР) с 2010 г. Она установлена как непосредственно на судах, так и в береговых подразделениях «Атомфлота» – в управлении технической эксплуатации флота, ремонтно-технологическом комплексе, специализированном ремонтно-технологическом комплексе, управлении по базированию. В системе зарегистрировано 134 пользователя, а ее основой является программное обеспечение TRIM.

Система используется предприятием для управления процессами ТОиР действующих атомных ледоколов, судов атомного технологического обслуживания, несамоходных стоечных судов, объектов береговой инфраструктуры и механизации. Объектами ТОиР в системе являются порядка 40 000 единиц оборудования, в ней планируется в среднем около 1000 работ в месяц. Посредством специально разработанного конвертера она взаимодействует с корпоративной информационной системой «1С:УПП» в части обмена информацией о персонале и материальных запасах.

Теперь в контур системы включены также и процессы ТОиР портового флота ФГУП «Атомфлот». Это новейший портовый ледокол «Обь», который обеспечивает проводку судов и обслуживание акватории Обской губы, ледокольные буксиры «Юрибей» и «Надым», основная задача которых – подчистка льда у причалов и швартовка танкеров-газовозов в порту Сабетта. А также буксиры «Анатолий Беликов», «Капитан Мартиросян» и катер «Уран».

Для охвата портового флота специалистами НПП «СпецТек» выполнены работы по масштабированию базы данных ИСУ ТОиР – в нее были включены новые объекты, включая их судовое оборудование, а также регламенты их обслуживания, каталоги запчастей и материалов. По самому большому объекту – портовому ледоколу «Обь», – в систему введено порядка 1 тысячи единиц оборудования.

Проведено обучение пользователей, занятых в процессах ТОиР портового флота – всего около 20 человек, которые будут работать в системе, находясь непосредственно на буксирах и портовом ледоколе «Обь».