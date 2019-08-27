В Москве пройдет конференция Oracle Systems Advantage Forum
10 сентября в Москве в рамках Европейского роад-шоу состоится конференция Systems Advantage Forum.
Данные стали самым важным активом компаний. Однако, для того чтобы извлечь из этого выгоду и успешно внедрять инновационные решения аппаратная платформа должна быть гибкой, надежной и безопасной – как в ЦОД, так и в облаке. На мероприятии эксперты компании расскажут о стратегии и технологиях Oracle для цифровой трансформации бизнеса на основе эффективной работы с данными и представят примеры реального использования таких технологий в России и мире.
В рамках мероприятия можно будет узнать, как:
- Разработать ИТ-стратегию развития вашего бизнеса с использованием аппаратных решений Oracle для частного и гибридного облака;
- Создать гибридную облачную платформу баз данных;
- Достичь лучшей производительности баз данных;
- Получить преимущества публичного облака в ЦОД;
- Создать ИТ-инфраструктуру для ключевых инноваций, таких как машинное обучение и сети 5G.
Среди докладчиков: Хан Чунг Хенг, старший Вице-президент, глава Oracle Systems в макрорегионе EMEA, APAC и Япония, другие топ-менеджеры Oracle и крупнейших заказчиков.
Для участия в конференции необходима персональная регистрация онлайн. Участие в мероприятии бесплатное. Количество участников ограничено.