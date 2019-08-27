НПФ «Федерация» автоматизировал подготовку отчетности XBRL с помощью решения «ХОМНЕТ:XBRL»

НПФ «Федерация» продолжает сотрудничать с ГК «Хомнет» после проекта создания системы учета на ЕПС. На этот раз перед экспертной командой «Хомнет» была поставлена задача автоматизации подготовки отчетности в электронном формате XBRL, для решения которой интегратор применил собственную разработку - ХОМНЕТ:XBRL.

Такое решение фонд принял, исходя из положительного опыта взаимодействия с ГК «Хомнет» в совместной реализации проекта на базе ХОМНЕТ:НФО и в последующем успешной эксплуатации этой учетной системы. Важный момент также заключается в совместимости программных продуктов интегратора, позволяющей оптимизировать процесс подготовки отраслевой отчетности наиболее полно, практически исключив ручные операции. В решениях реализована функция автоматической загрузки данных из учетной системы в ХОМНЕТ:XBRL.

Реализация проекта заняла три месяца, за это время проектная команда «Хомнет» выполнила сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе; составила план этапов работ, в рамках которого была проведена установка конфигурации XBRL на сервер заказчика и произведены её первоначальные настройки. Также специалисты ГК «Хомнет» обучили сотрудников НПФ «Федерация» работе с программой.

В результате автоматизированы такие функции, как: работа с таксономией; загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv); валидация данных по правилам таксономии ЦБ; технологическая проверка данных; формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.

Выполненный проект позволил реализовать требования регулятора в ИТ-инфраструктуре АО НПФ «Федерация», обеспечив возможность сдавать отчетность в обязательном формате XBRL.

Специалисты ГК «Хомнет» продолжают оказывать консультационную поддержку сотрудникам АО НПФ «Федерация» по методическим и техническим вопросам работы в программе. Оформлен договор сопровождения.