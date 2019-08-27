«ИТ Гильдия» стала партнером SimpleOne

Компания «ИТ Гильдия», крупнейший интегратор ServiceNow в России, стала официальным партнером отечественной платформы для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne.

Заключение партнерского соглашения с SimpleOne позволит «ИТ Гильдии» предлагать своим клиентам современное, гибкое и легко масштабируемое решение.

SimpleOne представляет собой платформу для автоматизации сервисных бизнес-процессов компании в соответствии с концепцией Enterprise Service Management (ESM) и принципом системы единой записи. Наличие «коробочных» (преднастроенных) решений для департаментов ИТ, ИБ, HR, АХО, Юридического, Финансового и других, позволяет существенно сократить сроки и стоимость внедрения решения.

Ключевой особенностью SimpleOne является сочетание трёх компонентов: возможность автоматизации бизнес-процессов с использованием инструментов визуальной разработки (принципы low- и no-code), современный дизайн и продуманный интерфейс, удобный и понятный пользователям всех возрастных категорий, а также современная микросервисная архитектура, позволяющая масштабироваться под нагрузки крупных корпоративных клиентов.

«ИТ Гильдия» будет реализовывать для своих клиентов полный цикл работ по внедрению SimpleOne: консалтинг, интеграцию, администрирование и техническое сопровождение.

Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne: «Подписывая партнерское соглашение с "ИТ Гильдией", мы приобретаем сильного партнера по автоматизации бизнес-процессов. Уверен, что современный продукт и опытная команда внедрения дадут мощный синергетический эффект».

Иван Жигалов, генеральный директор «ИТ Гильдия»: «На протяжении нескольких лет мы искали решение, которое бы позволило безопасно, надежно и гибко решать задачи автоматизации и цифровой трансформации в соответствии с законодательном РФ. SimpleOne – новый продукт, который раскрывает все преимущества концепции Enterprise Service Management (ESM), и позволит нам предложить своим клиентам уникальное по своим возможностям решение».

«ИТ Гильдия» предлагает весь спектр функциональных возможностей платформы SimpleOne своим клиентам.

Компания «ИТ Гильдия» реализует высокотехнологичные решения для эффективного управления сервисной средой. Клиентами ИТ Гильдии стали такие компании, как Норникель, Сочи Автодром, Авиакомпания Россия, Philip Morris International, T-Systems, SPLAT Cosmetics, ИТ-ГРАД, Dataspace.

SimpleOne – платформа для автоматизации всех сервисных бизнес-процессов компании в соответствии с концепцией Enterprise Service Management (ESM) и принципом системы единой записи. SimpleOne помогает распространить лучшие практики оказания и управления услугами (ITIL, VeriSM) на все сервисные подразделения компании. Сквозная автоматизация позволяет унифицировать услуги и получить единый инструмент оркестрации. Платформа ориентирована на средних и крупных корпоративных и государственных заказчиков, осуществляющих процесс цифровой трансформации.