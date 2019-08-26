Фонд «Сколково» и Waves открыли блокчейн-центр

В технопарке «Сколково» начал работать совместный экспертный центр по технологии распределенного реестра, созданный фондом «Сколково» и компанией Waves, занимающейся развитием блокчейн-технологий.

Основная задача центра – содействие разработке блокчейн-технологий в ответ на запросы бизнеса, а также развитию рынка проектов и продуктов на базе блокчейн-технологий в России и за рубежом. Waves Enterprise – подразделение Waves, ориентированное на корпоративные проекты, будет осуществлять экспертно-аналитическую поддержку центра в области развития технологий и расширения сфер применения блокчейна для решения задач корпоративного и государственного сектора.

Как ожидается, клиентами и партнерами центра будут крупные компании из разных отраслей экономики; государственные органы, нуждающиеся в консалтинге по использованию технологий распределенного реестра (в частности, пилотировании бизнес-кейсов); стартапы, нуждающиеся в помощи при выводе на рынок своих технологических решений; инвесторы, взаимодействующие с блокчейн-стартапами и заинтересованные в их экспертной оценке, а также образовательные учреждения.

Также блокчейн-центр будет вести просветительскую работу: приглашать мировых экспертов по применению блокчейна в бизнесе и организовывать образовательные программы.

Александр Иванов, основатель Waves, сказал: «Запуск центра именно сейчас символичен для нас, поскольку он является важным звеном в создании глобальной инфраструктуры Waves в рамках международной экспансии. Это – вклад в развитие технологий, который важнее наших коммерческих интересов как отдельной компании. Будущее за Web 3.0 – интернетом следующего поколения с “умными”, децентрализованными сервисами, работающими на блокчейне. Эта концепция, которую мы активно продвигаем, подразумевает эффективную синергию между публичными и приватными блокчейн-решениями, сквозное и повсеместное распространение децентрализованных приложений и сервисов. И мы понимаем, что нужно помогать коллегам интегрироваться в эту среду: бизнесу и инновационным стартапам – внедрять уже существующие разработки, компаниям – обучать специалистов, а вузам – выращивать новое поколение разработчиков».

Павел Новиков, директор центра инноваций Finance & Blockchain фонда «Сколково», сказал: «Повышение доверия и ускорение процессов на всех уровнях системы “человек-бизнес-государство” является глобальным вызовом. Именно поэтому, наряду с искусственным интеллектом, технология распределенных реестров вошла в список дорожных карт “Цифровой экономики”. Мы запускаем блокчейн-центр Sk&Waves, прежде всего, для поиска эффективных сценариев использования и ускорения адаптации технологии распределенных реестров в различных секторах экономики. Мы приглашаем технологических партнеров, корпорации и представителей госсектора к сотрудничеству. С партнерами мы планируем проверять гипотезы, запускать пилоты и проекты, в том числе трансграничные, требующие внимательной работы с регуляторами. Особое внимание центра будет направлено на поддержку стартапов и блокчейн-индустрии в целом».