Softline помогла УрФУ оптимизировать ИТ-инфраструктуру

По итогам конкурсных торгов Softline заключила трехлетнее академическое соглашение с Уральским федеральным университетом имени первого президента России Б. Н. Ельцина, которое предполагает оснащение лицензионным программным обеспечением Microsoft рабочих станций сотрудников вуза и учебных классов. Университет получил возможность сократить ИТ-расходы, прогнозировать их величину в следующем отчетном периоде, обеспечить централизованное управление ПО, а также нивелировать риски, связанные с санкциями за использование нелицензионных программных продуктов.

УрФУ – один из ведущих вузов России, в котором обучается более 35 тыс. студентов, более 3 тыс. из которых – иностранные студенты, приехавшие в Екатеринбург из 84 стран мира. Современная система образования предполагает полную интеграцию с информационными системами. Сотрудники вуза провели внутренний ИТ-аудит с целью выявления собственных потребностей в ПО. В результате его выяснилось, что университету требовалось оснастить основными пакетами операционной системы Windows 4,2 тыс. рабочих мест для сотрудников. В соответствии с требованиями законодательства УрФУ объявил о проведении конкурса на поставку ПО. По итогам конкурса победителем была объявлена компания Softline. Команда Softline предложила университету несколько вариантов соглашения. Однако сотрудники компании Softline на основе собственной экспертизы сразу отметили наиболее выгодный для вуза вариант – Enrollment for Education Solutions (EES) компании Microsoft.

Основным преимуществом EES для университета будет довольно существенная экономия затрат на ПО. Если бы было заключено соглашение на бессрочную покупку, то установка ПО обошлась бы вузу в три-четыре раза дороже. Кроме того, заключенное соглашение подразумевает, что размеры ежегодных платежей в прайсе Microsoft для УрФУ фиксируются на три года. Ежегодный оборот проекта составил 12 млн руб.

EES позволит УрФУ более точно прогнозировать размер своих расходов на ИТ. Это немаловажный бонус, учитывая, что смета расходов для государственных учреждений вышестоящими инстанциями утверждается на год вперед. Все дополнительные расходы требуют новых усилий со стороны вуза и проходят многочисленные согласования.

Третье существенное преимущество для УрФУ от сотрудничества с Softline – вуз будет автоматически получать актуальные версии ПО. Стоит отметить, что за отсутствие актуальных версий для учебных учреждений предусмотрены штрафы.

Дополнительное преимущество EES заключается в том, что оно обеспечивает полностью централизованное управление приобретенным ПО.

«Благодаря соглашению, сократилось время на обслуживание сервисов электронной почты, созданы учетные записи в почтовом клиенте и портал для автоматической активации для всех студентов учебного заведения», – сказал заместитель директора дирекции информационных технологий УрФУ Алексей Мехоношин.

«Из-за централизованного управления соглашением у отдела ИТ освободилось время для более важных задач. Учитывая, что у данного клиента очень разветвленная структура, такое освобождение от лишней нагрузки позитивно отразится на всей деятельности университета. Контракт с УрФУ – еще одно свидетельство результативности комплексного подхода по продвижению собственных услуг и продуктов. Для каждой сферы деятельности и каждой проблемы Softline способен подобрать индивидуальное решение», – отметил менеджер по работе с клиентами проекта Виталий Ростецкий.