Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов
ИТ-бизнес
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Цифровые процессы
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

Sminex внедрила Smart IDReader для распознавания паспортов при бронировании объектов недвижимости

Интеграция Внедрения

Девелоперская компания Sminex использует технологию Smart IDReader для распознавания паспорта при продаже объектов недвижимости. Новая функция встроена в CRM-систему и обеспечивает извлечение данных для оформления бронирования и подготовки печатных форм договоров.

Внедренное техническое решение позволяет отслеживать, что на этапе бронирования квартир или офисов к заявке прикреплено именно изображение паспорта. Распознанные с помощью Smart IDReader данные о потенциальных покупателях передаются в CRM-систему и используются для автоматической генерации печатных форм ДДУ и ДКПН на этапе оформления сделки.

Другие материалы рубрики

«МиГ» не заплатил 65 млн российскому телеком-разработчику за «железо» Huawei

В HP назначен новый гендиректор

Как работает искусственный интеллект «умного» города»

За электронный супердолгострой «Ангстрем» заплатит военным 8 млн штрафа вместо 354 миллионов

В России строят систему отслеживания междугородных автобусов

Intel выпустила 8 новых процессоров для дешевых устройств

Техника

Выбираем узкую стиральную машину: лучшие модели

Лучшее ПО для оцифровки и редактирования фото: выбор ZOOM

Что умеют умные чайники и кофемашины: разбираемся на примере лучших моделей

Как выбрать телевизор: советы ZOOM
Показать еще
Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Стратегия месяца

Как Пулково превращают в цифровой аэропорт

Леонид Сергеев

генеральный директор аэропорта Пулково

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии