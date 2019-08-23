Sminex внедрила Smart IDReader для распознавания паспортов при бронировании объектов недвижимости

Девелоперская компания Sminex использует технологию Smart IDReader для распознавания паспорта при продаже объектов недвижимости. Новая функция встроена в CRM-систему и обеспечивает извлечение данных для оформления бронирования и подготовки печатных форм договоров.

Внедренное техническое решение позволяет отслеживать, что на этапе бронирования квартир или офисов к заявке прикреплено именно изображение паспорта. Распознанные с помощью Smart IDReader данные о потенциальных покупателях передаются в CRM-систему и используются для автоматической генерации печатных форм ДДУ и ДКПН на этапе оформления сделки.