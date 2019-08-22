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SoftClub – первый в Республике Беларусь заказчик анализатора защищенности приложений Solar appScreener

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Компания SoftClub, стала первым в Республике Беларусь заказчиком и реселлером анализатора приложений на наличие уязвимостей и НДВ Solar appScreener. Внедрение решения «Ростелеком-Солар» в процесс безопасной разработки позволит компании SoftClub сократить затраты на тестирование разрабатываемого ПО и повысить его качество для клиентов.

Продукты и решения SoftClub внедрены в более чем 40 банках СНГ, в том числе входящих в ТОП-30 по размеру активов, в государственных казначействах, министерствах финансов, центральных депозитариях и товарных биржах ряда стран. Более 90 клиентов в 21 стране мира работают на программных продуктах, созданных специалистами компании SoftClub.

К программному обеспечению SoftClub предъявляются повышенные требования информационной безопасности как со стороны заказчиков, так и со стороны регуляторов рынка. Использование передовых решений в области информационной безопасности позволяет SoftClub обеспечить сохранность клиентских данных и непрерывную работоспособность своих разработок. В этой связи компания не только взяла на вооружение одну из лучших систем анализа защищенности приложений, но и осуществила ее интеграцию в жизненный цикл разработки ПО (SDLC).

Также «Ростелеком-Солар» и SoftClub заключили партнерское соглашение, согласно которому белорусская компания имеет право поставлять все программные продукты «Ростелеком-Солар» заказчикам на территории Республики Беларусь.

«Интеграция анализатора Solar appScreener в процесс разработки позволила нам существенно повысить скорость анализа кода на наличие уязвимостей и НДВ и исключить влияние на процесс человеческого фактора. Мы остановили свой выбор на этой системе благодаря максимально широкой поддержке языков программирования, глубине анализа и простоте интеграции в SDLC», – сказал заместитель генерального директора по науке и инновациям, SoftClub Владимир Анищенко.

«Рынок информационной безопасности СНГ динамично развивается и, конечно, представляет высокий интерес для российских компаний как важнейший стартовый этап международного развития. На сегодняшний день мы поставляем наше решение Solar appScreener заказчикам в Казахстане, Азербайджане, а теперь, благодаря компании SoftClub, и в Беларуси», – отметил руководитель направления Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов.



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