Российские технологии в японских автомобилях обеспечат техподдержку на американских гонках

Автомобили техподдержки Mitsubishi, обслуживающие гонку Sertões, будут оснащены телематическими устройствами, которые предоставит бразильское представительство российской компании «Лаборатория умного вождения». Ралли стартует 24 августа 2019 г. в Кампу-Гранди (штат Массачусетс).

55 пикапов L200 Triton Sport, предоставленных компанией- партнером ралли Mitsubishi Motors, будут оборудованы системой сбора и анализа данных Element. Во время восьми этапов гонки телеметрическая платформа Element в режиме реального времени будет регистрировать среднюю и максимальную скорость, уровень топлива и износ автомобиля, а также любые инциденты, которые могут произойти в дороге. Благодаря технологии «Лаборатории умного вождения» появится возможность снизить риски повреждения автомобилей техподдержки и повысить уровень безопасности водителей.

Общая протяженность маршрута составит 4,85 тыс. км – это расстояние участники должны преодолеть за период с 24 августа до 1 сентября. Во время гонки телематическая платформа Element позволит организаторам в реальном времени получать информацию не только о техническом состоянии автомобилей, но и о их местонахождении и стиле вождения водителей. Помимо онлайн-контроля и обеспечения сохранности автомобилей Mitsubishi разработка «Лаборатории умного вождения» будет стимулировать водителей на более аккуратное и безопасное вождение. По результатам оценки и анализа вождения от Element будет определен топ-4 водителей автомобилей техподдержки, которые получат специальные призы от компании.

«Мы рады быть частью такого масштабного автомобильного события как гонка Sertões и гордимся тем, что российская разработка нашей компании получила признание за рубежом. Это большой шаг вперед и мотивация расти и развиваться дальше. Наша платформа даст возможность быстро реагировать на любые изменения технического характера, а также на непредвиденные происшествия», – отметил Никита Касьяненко, директор по развитию иностранных рынков компании «Лаборатория умного вождения».

«Благодаря телематическим системам Smart Driving Labs мы можем быть уверены, что вернем автомобили Mitsubishi Motors в наилучшем состоянии», – сказал Хоаким Монтейро, генеральный директор Dunas, компании – организатора Sertões.

«Лаборатория умного вождения» является российским поставщиком программных и аппаратных телематических решений для автомобилей. Технология повышает безопасность водителя, предотвращает угоны, предоставляет пользователю возможность улучшать свой стиль вождения и позволяет удаленно контролировать состояние автомобиля. Мобильное приложение доступно на iOS и Android для всех владельцев телематической платформы в разных странах.