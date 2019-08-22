Банк ТКБ внедрил комплексное решение в области онлайн-банкинга от Faktura.ru

Банк ТКБ внедрил комплексное решение в области онлайн-банкинга для частных и корпоративных клиентов на платформе Faktura.ru. Интернет-банк и мобильные приложения соответствуют всем современным стандартам качества и занимают лидирующие позиции в рейтингах Markswebb.

Благодаря партнерству с процессинговым центром «КартСтандарт» клиентам Банка ТКБ также доступны сервисы мобильной оплаты Apple Pay и Google Pay. Дистанционные сервисы интегрированы с АБС ЦФТ-Банк, а интерфейсы выполнены в соответствии с бренд-буком Банка. Пользователям онлайн-банкинга банка ТКБ доступна эксклюзивная функция – обмен валюты по биржевому курсу.

Модуль F.Balance для частных лиц на платформе Faktura.ru обладает обширным функционалом: доступ к счетам и картам клиента, анализ расходов с настройкой категорий. Кроме того, предусмотрены платежи в бюджет, операции по картам,

открытие вкладов, платежи и переводы с карты на карту, на счёт в другие банки, обмен валют, просмотр реквизитов счета или карты с возможностью отправки по электронной почте, поиск банкоматов и офисов Банка.

Решение F.Business для корпоративных клиентов банка ТКБ отвечает актуальным трендам в области UX/UI. Интернет-банк и мобильные приложения для iOS и Android F.Business позволяют предпринимателям совершать платежи и переводы, в том числе платежи по шаблону, платежи с помощью операции копирования ранее исполненных документов,импорт документов из внешних бухгалтерских программ, отправка уведомлений о совершении платежа по e-mail и/или sms, редактура справочника контрагентов.