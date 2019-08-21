«БАРС Груп» и «Ростелеком» оцифровали процессы лаборатории Забайкальского края

«БАРС Груп» и «Ростелеком» внедрили лабораторную информационную систему (ЛИС) в ГАУЗ «Краевая больница №4» Забайкальского края. Теперь пациенты медицинского учреждения быстрее получают результаты анализов за счет сокращения сроков обмена данными между врачом и лабораторией.

В рамках внедрения были проведены работы по подключению к ЛИС лабораторных анализаторов больницы, автоматизированы процессы штрихкодирования (маркировки и считывания образцов биоматериалов), настроена интеграция с медицинской информационной системой (МИС) учреждения.

Лаборатория получила возможность цифровизировать различные группы исследований (биохимические, общеклинические, гематологические, иммуноферментный анализы крови и гемостаз), а также принимать направления на исследования из любой медицинской организации региона.

«Благодаря новой системе мы в два раза сократили время проведения анализа и получения результатов. Кроме того, она позволила оцифровать оперативную отчетность и ведение журналов, избежать рутинных и дублирующих операций, минимизировать ошибки, возникающие при ручном вводе результатов», - сказала главный врач Краевой больницы №4 Любовь Лемента.

На данный момент система «БАРС.Здравоохранение – ЛИС» внедрена в более чем 100 медицинских организаций 9-ти субъектов России, имеет регистрационное удостоверение на медицинское изделие и входит в Реестр отечественного ПО, а также обеспечивает взаимодействие более чем с 600 моделями лабораторного оборудования.