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Российская ОС Astra Linux заработала в УрГЭУ

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Группа компаний Astra Linux, разработчик российского рынка операционных систем, сообщила, что компания «ЛАНИТ-Урал» совместно с ИТ-департаментом Уральского государственного экономического университета завершила в вузе внедрение операционной системы Astra Linux. По итогам реализации проекта Astra Linux была внедрена на 600 рабочих местах, что составляет 37% от общего числа автоматизированных рабочих мест в университете. Таким образом, УрГЭУ стал одним из первых государственных высших учебных заведений в России, выполнивших распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.07.2016 N 1588-р в части перехода с иностранного на отечественное офисное программное обеспечение. IT-дистрибутором проекта выступила компания Axoft, предоставившая сервис по финансовому кредитованию поставки с полной постоплатой ПО после внедрения.

Миграция на Linux для Уральского государственного экономического университета – один из этапов долгосрочной IT-стратегии вуза. Системный подход к выполнению проекта позволил сделать процесс импортозамещения в УрГЭУ органичным для пользователей и эффективным для IT-руководства учебного заведения. В результате перехода вуз стандартизировал АРМы пользователей, усилил информационную безопасность, а также получил инструмент контроля и управления АРМ пользователей, что существенно повысило уровень зрелости IT-инфраструктуры вуза.

В процессе определения операционной системы IT-департамент университета рассматривал несколько альтернативных решений. После анализа возможностей рассматриваемых ОС конкурс выиграла Astra Linux. Основными критериями выбора стали функциональные характеристики, условия лицензирования и референс использования системы в России.

Партнером по внедрению и поставке решения в ходе конкурсной процедуры была выбрана компания «ЛАНИТ-Урал». На первом этапе реализации проекта интегратор обследовал аппаратное, программное, серверное обеспечение и периферийное оборудование IT-инфраструктуры университета. После исполнитель приступил к процедуре перевода АРМ с Windows на Linux. Осуществление автоматической миграции на Linux проводилось силами исполнителя в соответствии с методологией импортозамещения КИПАРИС, включающей 12 параллельных потоков работ, и с помощью комплекса технических решений «Садовник».

«Следует отметить, что непосредственно процедура миграции на российскую ОС для 600 пользователей потребовала 15% времени всего проекта. Основную же его часть заняли работы по проектированию и разработке технических решений. Кроме того, были проведены подготовка и внедрение тестовой лаборатории», – отметил руководитель центра компетенций по импортозамещению «ЛАНИТ-Урал» Дмитрий Заманов.

«Одним из главных плюсов операционной системы Astra Linux, ставшей платформой для нашего импортозамещения, помимо совместимости с большинством прикладных программных продуктов и периферийным оборудованием, является оперативная техническая поддержка продукта, которую осуществляет разработчик. Более того, совместно с ГК Astra Linux на базе УрГЭУ был сформирован авторизованный учебный центр для госслужащих, в котором уже прошли обучение пользователи и администраторы вуза. Это яркий пример того, как информационные технологии влияют на бизнес-стратегию организации, задавая ей новые векторы развития. IT-департамент УрГЭУ не только выполнил задачу по импортозамещению, но и сформировал новое направление обучения, решив финансовые вопросы с точки зрения снижения стоимости владения ПО и получения прибыли за счет новых курсов», – сказал директор департамента информационных технологий УрГЭУ Дмитрий Пасурин.

«Данный кейс подтверждает, что на рынке уже есть работающие решения по миграции с зарубежного ПО. Есть алгоритмы полностью автоматизированного перевода рабочих мест на отечественное программное обеспечение с сохранением пользовательских данных и настроек. КИПАРИС – пример методологии, которая позволяет минимизировать риски и расходы предприятия, а также реализовывать процесс перехода практически в фоновом режиме», – отметил директор по продукту ГК Astra Linux Роман Мылицын.

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